"Хижа на годината" ще отличи най-добрите планински места в 9 категории
Сред отличията са награди за най-добра кухня, екосъобразни практики, чистота и "Хижар за пример"
Тазгодишното издание на инициативата "Хижа на годината" ще отличи най-добрите планински места за подслон в девет различни категории.
Организаторът на наградите Полина Димитрова обясни пред NOVA NEWS, че конкурсът оценява не само условията в хижите, но и начина, по който те се стопанисват.
"Тази година имаме 9 конкурсни категории. Това са хижа с най-добра кухня, с екосъобразни практики и с най-добра чистота. Освен това имаме категория "Хижар за пример", както и за начина, по който се стига до там", заяви Димитрова.
Сред вече отличените е хижа "Септември", която е носител на наградата за най-много екосъобразни практики.
Стопаните ѝ Радослав Мирчев и Мария Минева посочиха, че все повече посетители започват да се съобразяват с правилата за опазване на природата и устойчивото поведение в планината.
По думите им все още има туристи, които не спазват тези принципи, но се наблюдава положителна промяна и все повече хора възприемат по-отговорно отношение към природата.
Инициативата "Хижа на годината" цели да насочи вниманието към състоянието на българските хижи, добрите практики при стопанисването им и ролята им за развитието на планинския туризъм.