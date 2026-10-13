"Хижа на годината" ще отличи най-добрите планински места в 9 категории

Тазгодишното издание на инициативата "Хижа на годината" ще отличи най-добрите планински места за подслон в девет различни категории.

Организаторът на наградите Полина Димитрова обясни пред NOVA NEWS, че конкурсът оценява не само условията в хижите, но и начина, по който те се стопанисват.

"Тази година имаме 9 конкурсни категории. Това са хижа с най-добра кухня, с екосъобразни практики и с най-добра чистота. Освен това имаме категория "Хижар за пример", както и за начина, по който се стига до там", заяви Димитрова.

Сред вече отличените е хижа "Септември", която е носител на наградата за най-много екосъобразни практики.

Стопаните ѝ Радослав Мирчев и Мария Минева посочиха, че все повече посетители започват да се съобразяват с правилата за опазване на природата и устойчивото поведение в планината.

По думите им все още има туристи, които не спазват тези принципи, но се наблюдава положителна промяна и все повече хора възприемат по-отговорно отношение към природата.

Инициативата "Хижа на годината" цели да насочи вниманието към състоянието на българските хижи, добрите практики при стопанисването им и ролята им за развитието на планинския туризъм.