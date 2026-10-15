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„Античният град „Хераклея Синтика“ стигна до финала на европейски конкурс“

„Античният град „Хераклея Синтика“ стигна до финала на европейски конкурс“
БТА

Античният град е сред 30-те финалисти в инициативата „Нов европейски Баухаус“, избрани измежду над 800 проекта

Античният град „Хераклея Синтика“ достигна до финалния етап на конкурса за Нов европейски Баухаус - инициатива на Европейската комисия, която подкрепя устойчиви, естетични и приобщаващи решения за развитието на населените места. Това съобщиха от Община Петрич.

Проектът, свързан с археологическия обект и визията на общината за неговото развитие, е сред 30-те финалисти в надпревара с повече от 800 предложения, разработени от малки общини.

Инициативата „Нов европейски Баухаус“ насърчава създаването на проекти, които съчетават устойчивост, качествена среда и приобщаване. Класирането на „Хераклея Синтика“ сред финалистите поставя проекта в конкуренция с други европейски инициативи, оценявани по тези критерии.

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