Защо двете страни на Луната са толкова различни? Учените откриха нова следа в гравитацията на Земята

Астрономи и планетолози предложиха ново обяснение за една от дългогодишните загадки на Луната — защо страната, която постоянно е обърната към Земята, се различава толкова силно от обратната ѝ страна. Според изследването разликите може да са възникнали преди милиарди години под въздействието на земната гравитация, която е предизвиквала неравномерно нагряване на лунните недра.

Изследването е ръководено от професор Хъдзю Хуей от университета в Нанкин, Китай, и използва анализ на скални проби, доставени на Земята от китайската мисия Chang’e-6 през 2024 г. За първи път учените разполагат с материал, събран директно от обратната страна на Луната, което позволява сравнение с пробите от видимата страна, донесени от мисиите „Аполо“ и предишни роботизирани експедиции.

Две страни с различна геоложка история

Видимата от Земята страна на Луната е покрита с обширни тъмни равнини, образувани от древна вулканична лава. Обратната страна е значително по-планинска, има повече ударни кратери и по-дебела кора.

Данните от новото изследване показват, че въпреки тези различия някои от основните характеристики на скалния материал в лунната мантия са сходни от двете страни. По-съществените различия се откриват в състава на кората и в разпределението на определени химични елементи.

Как Земята може да е повлияла на Луната

Според предложения модел младата Луна първоначално е била покрита от огромен океан от разтопена скала. При постепенното му охлаждане се образували различни минерални слоеве, които поставили началото на лунната мантия и кора.

След като Луната започнала да се върти синхронно с движението си около Земята, така че едно и също полукълбо да е постоянно обърнато към нашата планета, приливните гравитационни сили вероятно създали температурни различия във вътрешността ѝ.

Изследователите предполагат, че по-силното нагряване от страната, обърната към Земята, е задвижило мащабни движения на разтопената скала. Част от материала се придвижвал към обратната страна, където се натрупвали повече определени видове скали, докато други вещества се концентрирали предимно във видимото полукълбо.

Този процес може да обясни защо обратната страна има по-дебела кора, а видимата страна е претърпяла по-обширна вулканична активност.

Загадката все още не е окончателно решена

Учените подчертават, че предложеното обяснение представлява научен модел, който трябва да бъде проверяван чрез допълнителни измервания и анализи. Възможно е и други процеси от ранната история на Луната да са допринесли за наблюдаваните различия.

Изследването е важно, защото предоставя нови доказателства за развитието на най-близкия естествен спътник на Земята и показва как гравитационното взаимодействие между небесните тела може да влияе върху тяхната вътрешна структура в продължение на милиарди години.

Източник: Science China Press; научното списание National Science Review.