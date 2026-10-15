Новини
Търси
Подкаст
Наука

Защо двете страни на Луната са толкова различни? Учените откриха нова следа в гравитацията на Земята

Защо двете страни на Луната са толкова различни? Учените откриха нова следа в гравитацията на Земята

Гравитацията на Земята може да е предизвикала огромни потоци от разтопена скала в младата Луна, показва анализ на проби от китайската мисия Chang’e-6

Астрономи и планетолози предложиха ново обяснение за една от дългогодишните загадки на Луната — защо страната, която постоянно е обърната към Земята, се различава толкова силно от обратната ѝ страна. Според изследването разликите може да са възникнали преди милиарди години под въздействието на земната гравитация, която е предизвиквала неравномерно нагряване на лунните недра.

Изследването е ръководено от професор Хъдзю Хуей от университета в Нанкин, Китай, и използва анализ на скални проби, доставени на Земята от китайската мисия Chang’e-6 през 2024 г. За първи път учените разполагат с материал, събран директно от обратната страна на Луната, което позволява сравнение с пробите от видимата страна, донесени от мисиите „Аполо“ и предишни роботизирани експедиции.

Две страни с различна геоложка история

Видимата от Земята страна на Луната е покрита с обширни тъмни равнини, образувани от древна вулканична лава. Обратната страна е значително по-планинска, има повече ударни кратери и по-дебела кора.

Данните от новото изследване показват, че въпреки тези различия някои от основните характеристики на скалния материал в лунната мантия са сходни от двете страни. По-съществените различия се откриват в състава на кората и в разпределението на определени химични елементи.

Как Земята може да е повлияла на Луната

Според предложения модел младата Луна първоначално е била покрита от огромен океан от разтопена скала. При постепенното му охлаждане се образували различни минерални слоеве, които поставили началото на лунната мантия и кора.

След като Луната започнала да се върти синхронно с движението си около Земята, така че едно и също полукълбо да е постоянно обърнато към нашата планета, приливните гравитационни сили вероятно създали температурни различия във вътрешността ѝ.

Изследователите предполагат, че по-силното нагряване от страната, обърната към Земята, е задвижило мащабни движения на разтопената скала. Част от материала се придвижвал към обратната страна, където се натрупвали повече определени видове скали, докато други вещества се концентрирали предимно във видимото полукълбо.

Този процес може да обясни защо обратната страна има по-дебела кора, а видимата страна е претърпяла по-обширна вулканична активност.

Загадката все още не е окончателно решена

Учените подчертават, че предложеното обяснение представлява научен модел, който трябва да бъде проверяван чрез допълнителни измервания и анализи. Възможно е и други процеси от ранната история на Луната да са допринесли за наблюдаваните различия.

Изследването е важно, защото предоставя нови доказателства за развитието на най-близкия естествен спътник на Земята и показва как гравитационното взаимодействие между небесните тела може да влияе върху тяхната вътрешна структура в продължение на милиарди години.

Източник: Science China Press; научното списание National Science Review.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Наука

Скелет на 7000 години озадачи германски археолози с необичайната си поза

Скелет на 7000 години озадачи германски археолози с необичайната си поза

Черна дупка и сблъсък на галактични купове създадоха структура с формата на музикален ключ

Черна дупка и сблъсък на галактични купове създадоха структура с формата на музикален ключ

Франция търси технологична независимост с помощта на Nvidia в битката за изкуствения интелект

Франция търси технологична независимост с помощта на Nvidia в битката за изкуствения интелект

НАСА открива следи от живот на Марс

НАСА открива следи от живот на Марс

Магнитна буря удря Земята днес

Магнитна буря удря Земята днес

Водещи

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

Трагедия в Пакистан: 27 деца и учителка загинаха при срутване на училищен покрив

  • Преди 8 минути
Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

Недостиг на противогрипни ваксини: Influvac няма да се продава в аптеките у нас този сезон

  • Преди 10 минути
Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Уволниха управителя на Белодробната болница в Благоевград за измама за над 19 000 евро

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Внимание шофьори: В петък променят движението по пътя за Банско

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

Божанов с нова атака срещу Йотова: Кампанията ѝ се крепи на страх и внушения

  • Преди 29 минути
Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Изследват дрейфащия кораб CHELSEA 3, ударен край гр. Бяла в Черно море

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

Радев от Брюксел: „Челси 3“ ще бъде изследван в Бургас, все още не е ясно от коя страна са дроновете

  • Преди 42 минути
Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

Официално за „Гражданската отговорност“: Застраховката ще може да се сключва и за 30 дни

  • Преди 47 минути
Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

Задържаха 162 700 евро, укрити в турски камион на „Капитан Андреево“

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

ДБ предлага законови поправки за ефективно измерване на замърсяването на въздуха

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Асен Василев обвини Йотова в лъжа за изпращането на български войски в Украйна

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Пенсионерските организации настояват за контрол върху надценките на храните

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

Васил Симов: Добрата реколта от пшеница трябва да се реализира, за да финансираме новата сеитба

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

72-годишен мъж нападна полицай с дърво в старозагорско село

Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

Пожар на търговски кораб в Черно море: осем моряци са в неизвестност

  • Преди 2 часа