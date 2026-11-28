Наднорменото тегло в средна възраст може да бъде свързано с по-бързо влошаване на паметта, концентрацията и способността за вземане на решения. Това показва мащабно изследване на учени от Университета на Джорджия, цитирано от британския вестник "Индипендънт".

Учените са проследили повече от 8200 участници в продължение на 24 години, за да установят как промените в индекса на телесна маса (ИТМ) влияят върху когнитивните способности с напредването на възрастта.

Резултатите показват, че увеличаването на ИТМ е свързано с по-бърз спад в паметта, концентрацията и изпълнителните функции на мозъка. Това са уменията, които позволяват на човек да планира задачи, да взема решения и да контролира емоциите си.

Според изследването всяко увеличение на ИТМ с една единица е свързано с ускорено влошаване на тези способности.

Най-силната връзка между наддаването на тегло и когнитивния спад е отчетена осем години след началото на проучването. Най-изразени са били промените при участниците на възраст над 65 години.

Изследователите установили и положителна тенденция при хората, които са успели да намалят теглото си.

Според водещия автор на проучването д-р Суганг Сонг от Университета на Джорджия участниците, които са отслабнали, са показали значително забавяне на когнитивния спад в рамките на две години.

Резултатите са публикувани в научното списание Journal of Neurology.

Учените посочват, че поддържането на здравословно телесно тегло може да бъде един от начините за ограничаване на свързаните с възрастта промени в мозъчната функция.

Досега затлъстяването се разглеждаше предимно като рисков фактор за сърдечносъдови заболявания и диабет тип 2, но все повече изследвания откриват връзка и с когнитивното здраве.

Сред възможните механизми, чрез които излишните телесни мазнини влияят върху мозъка, са хроничното възпаление, инсулиновата резистентност и намаленият кръвоток.

Подобни процеси се свързват с когнитивни нарушения, болестта на Алцхаймер и други форми на деменция.

Авторите обаче подчертават, че изследването е наблюдателно. Това означава, че установява връзка между телесното тегло и когнитивния спад, но не доказва, че наднорменото тегло е пряката причина за влошаването на паметта.

Резултатите показват необходимостта от по-голямо внимание към метаболитното здраве като част от превенцията на свързаните с възрастта когнитивни нарушения.