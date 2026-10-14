Гергана Паси: Всяко трето дете в България е с наднормено тегло

Всяко трето дете в училищна възраст в България е с наднормено тегло, а затлъстяването се превръща в един от най-сериозните здравни и социални проблеми. Това коментира председателят на Коалицията срещу затлъстяването "Здраве под натиск" Гергана Паси пред НОВА НЮЗ.

По думите ѝ превенцията трябва да започне още в детството, тъй като децата с наднормено тегло са значително по-застрашени да останат с този проблем и като възрастни.

"Учените казват, че пълното дете е много по-вероятно да стане възрастен със затлъстяване или с наднормено тегло", посочи Паси.

Тя подчерта, че затлъстяването е признато като хронично и рецидивиращо заболяване и може да бъде свързано с редица други здравословни проблеми, сред които диабет, сърдечно-съдови и онкологични заболявания.

По думите ѝ в световен мащаб около 1 млрд. души живеят със затлъстяване, а при запазване на сегашната тенденция броят им може да достигне около 1,5 млрд. в рамките на следващото десетилетие.

Паси обърна внимание и на икономическата цена на проблема. У нас обществените разходи, свързани със затлъстяването и последствията от него, достигат над 700 млн. евро годишно.

"Това не е просто болест, която съпътства семейства и хора и създава за тях здравословни проблеми. Това е болест, която има съвсем реални социално-икономически измерения и затова изисква много по-осъзната и структурирана политика", заяви тя.

Според Паси борбата със затлъстяването изисква както лични усилия и промяна в начина на живот, така и по-целенасочени държавни политики. В определени случаи могат да бъдат необходими и терапия и медицинско лечение.

Тя посочи, че здравословното хранене също има своя цена, като според икономически оценки здравословната диета може да струва около 5 евро на ден. В същото време разходите за лечение на заболяванията, свързани с наднорменото тегло, също са значителни.

"Ние предлагаме да има национална програма за борба със затлъстяването, с много ясни политики, които държавата да предложи, с конкретни срокове за тяхната реализация и с конкретни отговорници", каза още Гергана Паси.