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Netflix съкращава около 1000 служители на фона на забавянето на растежа

Netflix съкращава около 1000 служители на фона на забавянето на растежа
Снимка: Pixabay

Стрийминг платформата планира да намали персонала си с около 6%, докато приходите ѝ растат по-бавно, гледаемостта на сериалите отслабва след първия сезон, а акциите ѝ са загубили 25% от стойността си от началото на годината

Американската стрийминг платформа "Нетфликс" (Netflix) ще съкрати около 1000 работни места, или приблизително 6% от служителите си, съобщиха американски медии, цитирани от Франс прес. Решението идва на фона на забавянето на растежа на компанията и нарастващия натиск върху бизнеса ѝ.

Компанията не е отговорила незабавно на запитване на АФП за коментар. Във вътрешно съобщение, цитирано от няколко американски медии, сред които Ей Би Си и Си Ен Би Си, двамата съизпълнителни директори Тед Сарандос и Грег Питърс обясняват необходимостта от внимателно разпределение на ресурсите.

"Нашата мисия, да забавляваме света е амбициозна и изпълнението ѝ изисква дисциплина при определянето на приоритетите ни по отношение на персонала и ресурсите", пишат те.

Макар да заема водеща позиция на пазара на стрийминг услуги, "Нетфликс" вече не разширява бизнеса си с темповете от предишните години.

През второто тримесечие приходите на компанията са нараснали с 13,4% на годишна база, при увеличение от 16,2% през предходното тримесечие и 15,9% през същия период на 2025 г. Базираната в Лос Гатос, Калифорния, компания очаква растежът да се забави до 11,7% през третото тримесечие.

Наред с финансовите показатели, според публикации в американски медии се забавя и увеличението на времето, което потребителите прекарват в платформата. В началото на юли "Блумбърг" съобщи, че средната гледаемост на сериалите намалява след първия сезон.

Тогава Сарандос призна, че вторите сезони обикновено привличат по-малко зрители от първите, но определи това като "много разпространено явление в индустрията". По думите му средният спад в гледаемостта между първия и втория сезон е по-малък, отколкото през 2025 г.

Съкращенията са знак, че и големите стрийминг платформи са изправени пред предизвикателства, след като периодът на бързо разрастване започва да губи инерция.

"Съкращенията в "Нетфликс" показват, че дори стрийминг платформите не са защитени от стагнация и финансови затруднения", коментира Рос Бенес, анализатор в компанията за пазарни проучвания "иМаркетър" (eMarketer).

Според него, подложена на засилващ се натиск, "Нетфликс" ще се опита да обърне тенденцията чрез предлагане на по-евтино съдържание.

Пазарните опасения се отразяват и върху акциите на компанията, чиято стойност е спаднала с 25% от началото на годината на Нюйоркската фондова борса. Така забавянето на приходите, тенденциите в гледаемостта и реакцията на инвеститорите очертават по-трудна среда за компанията, която дълго време беше сред основните двигатели на растежа в стрийминг индустрията.

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