Слави Трифонов избухна срещу Скопие: Ива Михайлова ще остане в България, няма да ви я предадем!

Слави Трифонов излезе с остра позиция по случая с Ива Михайлова, след като властите в Северна Македония поискаха международното ѝ издирване, арест и екстрадиция.

В публикация той атакува Скопие заради отношението към България и обвини северномакедонските власти, че не изпълняват поетите ангажименти по Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г., както и договореностите, свързани с европейската интеграция на страната.

"Точно хора, които не спазват договорките си, които не спазват договорите, които са подписали с България, не спазват "Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Македония" от 2017 година, не спазват френското предложение на ЕС - точно тия хора да говорят за международно право е просто смешно и жалко", написа Трифонов.

Той използва изключително остър език по адрес на Северна Македония и отправи директно послание към хората там, в което защити българската история и идентичност.

"Ние сме българи! Имаме над 1300-годишна история! Винаги сме се казвали България!", заяви той.

В публикацията си Трифонов изрази увереност, че българските власти няма да предадат Ива Михайлова на Северна Македония.

"Ние, българите, не предаваме! Колкото и да критикувам държавата в момента, не вярвам, че има държавен служител, който да е в състояние да ви предаде Ива Михайлова!", написа той.

Трифонов завърши позицията си с категорично послание, че Михайлова трябва да остане в България:

"Ива Михайлова ще си седи в България и ще се лекува в "Пирогов". А вие… вие може само да четете как Ива Михайлова се възстановява и как живее свободно в родината си!"

Позицията идва на фона на искането на властите в Северна Македония за международно издирване и екстрадиция на Михайлова. Българското МВР вече уточни, че към момента за нея няма издаден червен бюлетин на Интерпол и не са предприемани действия за установяване на местонахождението ѝ у нас.