ВМРО-ДПМНЕ иска разследване за медицинската експертиза на Ива Михайлова и обвини Радев в натиск към лекарите

ВМРО-ДПМНЕ поиска компетентните институции в Северна Македония да започнат разследване на медицинския доклад за здравословното състояние на Ива Михайлова. Партията изрази съмнения, че при изготвянето му е възможно да е било оказано политическо влияние.

Говорителят на ВМРО-ДПМНЕ Валентин Манасиевски заяви на пресконференция, че документът е изготвен от невролога Иван Барбов, който през 2017 г. е бил назначен за директор на Клиниката по неврология.

Според представената от партията информация в медицинския доклад е записано, че необходимият на Михайлова метод за лечение не се прилага в Северна Македония, но е достъпен в България.

От ВМРО-ДПМНЕ отправиха обвинения към бившия премиер Зоран Заев и лидера на СДСМ Венко Филипче, като поискаха от тях да отговорят дали са оказвали влияние върху лекаря при изготвянето на документа.

"Очакваме отговори от Филипче и Заев: вярно ли е, че са подтикнали лекаря Барбов да постави такава диагноза на Ива Михайлова, в която се посочва, че подобен метод на лечение не съществува в Македония, а съществува в България", заяви Манасиевски.

Той направи и твърдение, че върху Заев и Филипче е бил оказван натиск от Румен Радев.

От партията настояват институциите да се самосезират и да установят дали при изготвянето на медицинския доклад е имало външно влияние или принуда.