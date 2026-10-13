Северна Македония обяви Ива Михайлова за международно издирване и определи 30-дневен арест

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за централно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова от Кочани.

Междувременно Основният съд в Кочани ѝ е наложил 30-дневен арест по искане на местната прокуратура.

Според съобщението на съда мярката е постановена заради неспазване на вече наложени ограничения – отнемане на документа ѝ за пътуване и забрана да напуска страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита.

Михайлова обаче вече се намира в България, където по думите ѝ е пристигнала, за да получи необходимото медицинско лечение.

Същевременно македонското вътрешно министерство съобщава, че в системата за граничен контрол няма данни за официално регистрирано излизане на Михайлова от Северна Македония, нито за преминаването ѝ към България.

Срещу Ива Михайлова се води дело за тежка катастрофа, станала през октомври 2025 г. в района на Кочани. При инцидента загина 33-годишният Бесим Дурмиши, а няколко души, включително Михайлова, бяха ранени.

Според обвинението младата жена е управлявала автомобила с превишена скорост и е навлязла в насрещната лента.

Защитата ѝ оспорва тази версия за обстоятелствата около катастрофата.

Михайлова се счита за невинна до влизането в сила на окончателна осъдителна присъда.