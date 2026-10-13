Северна Македония обяви Ива Михайлова за международно издирване и определи 30-дневен арест
23-годишната жена вече е в България за лечение, а съдът в Кочани постанови тя да бъде задържана веднага след като бъде открита
Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за централно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова от Кочани.
Междувременно Основният съд в Кочани ѝ е наложил 30-дневен арест по искане на местната прокуратура.
Според съобщението на съда мярката е постановена заради неспазване на вече наложени ограничения – отнемане на документа ѝ за пътуване и забрана да напуска страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита.
Михайлова обаче вече се намира в България, където по думите ѝ е пристигнала, за да получи необходимото медицинско лечение.
Същевременно македонското вътрешно министерство съобщава, че в системата за граничен контрол няма данни за официално регистрирано излизане на Михайлова от Северна Македония, нито за преминаването ѝ към България.
Срещу Ива Михайлова се води дело за тежка катастрофа, станала през октомври 2025 г. в района на Кочани. При инцидента загина 33-годишният Бесим Дурмиши, а няколко души, включително Михайлова, бяха ранени.
Според обвинението младата жена е управлявала автомобила с превишена скорост и е навлязла в насрещната лента.
Защитата ѝ оспорва тази версия за обстоятелствата около катастрофата.
Михайлова се счита за невинна до влизането в сила на окончателна осъдителна присъда.