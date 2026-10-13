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Посланикът на България в РСМ: Случаят с Ива Михайлова не трябва да се превръща в политически въпрос

Посланикът на България в РСМ: Случаят с Ива Михайлова не трябва да се превръща в политически въпрос
БТА

Той направи изявлението пред медиите в Северна Македония, след като беше извикан в Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие

Българският посланик в Скопие Желязко Радуков определи случая с Ива Михайлова като хуманитарен и призова той да не се превръща в политически въпрос. Той направи изявлението пред медиите в Северна Македония, след като беше извикан в Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.

Според македонското външно министерство срещата е била във връзка със събитията около Михайлова и начина, по който тя е била посрещната в София.

Радуков уточни, че до момента никой официално не се е срещал с нея в България. Той допусна, че в бъдеще президентът Илияна Йотова може да разговаря с Михайлова, както би обърнала внимание и на други хуманитарни случаи. Посланикът призова медиите да проверяват внимателно информацията, която разпространяват.

„За нас появата на госпожа Михайлова в София също е изненада. Не можем да я приветстваме, но разбираме решението ѝ да дойде в България в състояние на отчаяние“, заяви Радуков.

Посланикът постави въпроса за лечението ѝ

По думите на дипломата по време на срещата в Скопие е била изразена загриженост за случилото се. Той от своя страна постави въпроса защо не са били приложени съществуващите законови механизми, които позволяват на хора с наложени ограничения да пътуват в чужбина за медицинско лечение.

Радуков посочи, че според медицински експертизи необходимото лечение на Михайлова не може да бъде проведено в Северна Македония, но е достъпно в България, Турция и Израел.

Посланикът постави под въпрос и доверието на Михайлова в институциите в Северна Македония, като се позова на ниското обществено доверие в съдебната система и на отказите на съда да разреши пътуването ѝ за лечение.

„Може да не подкрепям взетото решение, но в подобна ситуация на отчаяние напълно го разбирам“, заяви Радуков.

Той изрази надежда, че случаят, който според него има преди всичко хуманитарен характер, няма да се отрази негативно на отношенията между България и Северна Македония.

Какъв е случаят с Ива Михайлова?

23-годишната Ива Михайлова е гражданка на България и Северна Македония. Срещу нея се води съдебно дело в Кочани за участие в катастрофа със смъртен случай и други пострадали, сред които е и самата тя.

След инцидента през октомври миналата година двата ѝ паспорта са били отнети, а на Михайлова е наложена забрана да напуска Кочани. Съдът е отказал да върне документите ѝ, а Апелативният съд в Щип е потвърдил решението.

Въпреки ограниченията вчера стана ясно, че Михайлова се намира в България. Пред български медии тя и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през граничен контролно-пропускателен пункт, като тя се е легитимирала с българската и македонската си лична карта.

От Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обаче съобщиха, че в системата на граничната полиция няма регистрирано излизане на Михайлова от страната.

 
 
 

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