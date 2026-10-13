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Северна Македония привика посланика на България заради Ива Михайлова

Северна Македония привика посланика на България заради Ива Михайлова
БТА

Това съобщиха от македонското външно министерство

Българският посланик в Република Северна Македония Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие заради случая с Ива Михайлова и начина, по който тя е била посрещната в София. Това съобщиха от македонското външно министерство.

По време на срещата на Радуков е било заявено, че посрещането на Михайлова в българската столица, включително появилите се съобщения за приемането ѝ на високо ниво, се възприема от Скопие като провокация. Според ведомството подобни действия подкопават усилията за изграждане на доверие и противоречат на ангажиментите за развитие на добросъседските отношения.

От министерството са изразили и опасения, че случаят засяга пряко правната система на Северна Македония и създава погрешно впечатление относно спазването на съдебните процедури и принципа на равенство пред закона.

„Националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции“, се посочва в позицията на ведомството.

Скопие ще информира европейските институции

По време на разговора с българския посланик е било подчертано, че от България като държава членка на Европейския съюз се очаква да спазва основните европейски принципи, включително върховенството на закона, съдебните процедури и институционалното сътрудничество.

От македонското външно министерство съобщават още, че възнамеряват да информират международни институции за случая, особено органите на ЕС и Съвета на Европа.

В заключение ведомството заявява, че остава ангажирано с развитието на добросъседските отношения с България, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи, и очаква същия подход и от българска страна.

 
 
 

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