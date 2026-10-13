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Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

Прокуратурата в Северна Македония поиска задържане „под стража“ за Ива Михайлова

Срещу нея се води съдебно производство във връзка със смъртоносен пътен инцидент

Окръжната прокуратура в Кочани внесе искане за задържане „под стража“ на Ива Михайлова, след като съдът беше уведомен, че тя не е открита на домашния си адрес и не се е явила в полицията, както е била задължена.

От прокуратурата потвърдиха, че са реагирали незабавно след получаването на уведомлението от съда. Предложението за по-строга мярка вече е внесено, а решението предстои да бъде взето от Основния съд в Кочани.

Председателят на съда Спиро Борисов съобщи, че в 9:40 ч. е получена информация от Министерството на вътрешните работи за отсъствието на Михайлова. Съдът е препратил уведомлението до компетентната прокуратура.

По думите на Борисов след внасянето на искането съдът трябва да се произнесе, а при решение за задържане може да бъде издадена заповед за арест.

Михайлова заяви, че се намира в България

Случаят привлече внимание, след като Михайлова се появи в български медии и заяви, че е в България. Срещу нея се води съдебно производство във връзка със смъртоносен пътен инцидент.

Според прокуратурата през октомври 2025 г. на Михайлова са били отнети документите за пътуване, издадени от България и Северна Македония. Наложени са ѝ също забрана да напуска Кочани, ограничение за преминаване на държавната граница с лична карта и задължение за периодично явяване пред компетентните органи.

Македонското Министерство на вътрешните работи е заявило, че системата за граничен контрол не отчита излизане на Михайлова от Северна Македония или законно влизане в България. Информацията е била получена от българската гранична полиция.

Към момента няма потвърждение, че съдът в Кочани е постановил задържане „под стража“ или е издал заповед за арест. Очаква се съдебното решение по внесеното от прокуратурата предложение.

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