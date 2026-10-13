Петър Колев: България вече действа без излишни емоции по темата Северна Македония

Журналистът Петър Колев и доц. Спас Ташев коментираха завръщането на Ива Михайлова в България в ефира на „Здравей, България“ по NOVA. В разговора бяха откроени няколко важни аспекта на случая, свързани с отношенията между България и Северна Македония, принципите на правовата държава и правото на всеки човек да получи необходимото медицинско лечение.

Според Петър Колев българското общество и правителство са успели да се освободят от излишната емоционалност по темата за Северна Македония и да изградят работещ модел на поведение, основан на принципност, последователност и защита на националния интерес. По думите му това е важна промяна в подхода на България, която показва, че чувствителните двустранни въпроси могат да бъдат решавани без излишно напрежение и емоционални реакции.

Колев изрази и уважението си към адвоката на Ива Михайлова, като подчерта смелостта му в хода на случая. Той обърна внимание и на завръщането на костите на цар Самуил в България, като даде положителна оценка на подхода на българското правителство. Според него тези примери показват значението на премерените действия и последователната държавна политика.

Доц. Спас Ташев постави акцент върху двойните стандарти в Северна Македония. Той припомни, че преди няколко месеца са били изпратени до Европейския парламент материали, съдържащи примери за случаи, при които обвиняеми лица в Северна Македония са били освобождавани, за да могат да присъстват при лечение на други хора. По думите му тези лица са били близки до властта, което поставя въпроса за равнопоставеността пред закона.

Ташев отбеляза още, че прокуратурата е преследвала свидетели по делото, което според него допълнително повдига въпроси за начина, по който се прилага правосъдието в страната.

Петър Колев от своя страна подчерта, че позицията на България е принципна. Като пример той посочи трагедията в Кочани, когато пострадали деца от Северна Македония бяха лекувани в България. Според него този случай ясно показва, че българската страна е готова да оказва помощ и подкрепа, когато става въпрос за човешки живот и здраве.

В крайна сметка, по думите на Колев, най-важното е, че Ива Михайлова ще има възможност да получи необходимото лечение в България.

Доц. Спас Ташев не вижда основание за притеснение за България заради намеренията на Северна Македония да сезира европейските институции по случая. Според него подобни действия не променят необходимостта от последователна позиция и отстояване на принципите, върху които трябва да се основават отношенията между двете държави.