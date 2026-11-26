Бизнесменът Марин Митев отрече да има влияние върху управлението на Варна и да е свързан с предсрочното прекратяване на мандата на кмета Благомир Коцев.

В интервю за БНР той заяви, че познава Коцев и двамата са приятели, но отношенията им са лични и не са свързани с решенията на общината.

„Настоящият кмет Благомир Коцев, като гражданин, ми е приятел. Той може да го потвърди. Често се виждам с него. По житейски въпроси, коментари“.

Бизнесменът отхвърли твърденията, че Варна е контролирана от определени икономически групировки, както и че негови компании печелят обществени поръчки от общината.

„Ние нямаме нито поръчки, нито договори с общината“.

Митев определи като „виц“ твърденията, че Даниел Славов – Дънката и групировката ТИМ имат отношение към решението на Общинската избирателна комисия за отстраняването на Коцев.

По думите му още преди около месец самият Коцев му е споделил, че разполага с информация, че може да бъде отстранен. Митев отрече и връзка между него, ТИМ и политическата формация „Алтернатива на гражданите“. Според него нейни представители са били потърсени лично от Кирил Петков с предложение да подкрепят кандидатурата на Коцев за кмет.

Бизнесменът коментира и ограниченията за автомобилното движение по „Алея Първа“. По думите му Коцев е бил подложен на натиск от Кирил Петков да спре движението по крайбрежната алея.

Митев твърди, че настоящото ограничение е незаконно, тъй като няма издадена необходимата заповед. Той защити инвестиционните проекти в района, включително изграждането на асансьор и воден център, но заяви, че трябва да бъде намерен баланс между автомобилния достъп и интересите на пешеходците.

„Ами ако сме голям фактор, защо ни спряха колите на Алеята?“, попита бизнесменът.

По отношение на строителството на стадион „Варна“ Митев заяви, че в проекта в момента се инвестират 20 млн. лева от „Спортен комплекс Варна“ и „Химимпорт“. По думите му се очакват още около 7 млн. лева от държавата.

Митев посочи още, че съоръжението трябва да бъде завършено до 30 декември 2027 г. Той отхвърли и определенията, че е сред големите олигарси в страната, като заяви, че не притежава акции в „Холдинг Варна“.

„Градът се владее от кмета и администрацията му“, категоричен бе Митев.