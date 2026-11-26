Парламентарната Комисия по иновациите и дигиталната трансформация одобри на извънредно заседание законопроекта за Европейския портфейл за цифрова самоличност. Внесените от Министерския съвет текстове получиха 14 гласа „за“ и един „против“.

Законопроектът беше представен от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който благодари за широката парламентарна подкрепа. Депутатът от „Прогресивна България“ Георги Григоров заяви, че между първо и второ четене могат да бъдат прецизирани отделни разпоредби и понятия.

Кога се очаква да заработи портфейлът

Министерството си поставя за цел цифровият портфейл да бъде въведен в България в началото на 2027 г. Успоредно с работата по законопроекта администрацията се подготвя и технически. В проектобюджета на ведомството за 2027 г. са предвидени общо 1,4 млн. евро за разработването на портфейла и единен дигитален портал за услуги.

Законопроектът урежда как портфейлът ще се предоставя, използва и приема в България, както и правилата за сертифициране и надзор. Текстовете са част от подготовката за прилагане на общата европейска рамка за цифрова самоличност, за която е посочен срок до 24 декември 2026 г.

Какво ще могат да правят гражданите с него

Чрез портфейла гражданите ще могат да удостоверяват самоличността си онлайн, да получават и съхраняват електронни удостоверения и да ги представят пред институции и частни доставчици. Целта е да се намали необходимостта от многократно подаване на едни и същи документи и да се улесни достъпът до електронни услуги в България и в други държави от ЕС.

Издаването и използването на портфейла ще бъдат безплатни, а ползването му – доброволно. Предвижда се с него да може да се полага и квалифициран електронен подпис.

Проектът включва правила за защита на личните данни, проверка на надеждността на портфейлите и реакция при установени уязвимости. Гражданите ще могат да контролират каква информация споделят при ползване на дадена услуга. Повече информация е публикувана на wallet.gov.bg.