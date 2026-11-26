Националната агенция по приходите (НАП) ще извърши пълна ревизия на всички погребални агенции във Враца по разпореждане на Окръжната прокуратура в града. Поводът е разследване за укриване на данъци в големи размери, което обхваща пет дружества от бранша.

Разследването е започнало след сигнали от граждани и обхваща периода от началото на 2020 г. до края на 2024 г. По случая са разпитани стотици хора, които са организирали погребения на свои близки.

Разследващите проверяват дали клиентите са плащали повече от обявените цени за отделни услуги и дали има недекларирани приходи и укрити данъци.