България плати висока цена за членството си в Европейския съюз, но днес е в центъра на вземането на ключовите европейски решения, заяви пред Novini.bg в Европейския парламент в Страсбург българският евродепутат от „Обнови Европа“ Илхан Кючюк. Докато Черна гора и Албания уверено вървят по пътя на европейската интеграция, Северна Македония се отдалечава от ЕС заради отстъплението си по отношение на човешките права и свободи. В същото време Великобритания все по-осезаемо усеща последиците от Брекзит, а Европа остава отворена за нейното завръщане, но при различни условия.

– Господин Кючюк, миналата седмица в Брюксел беше отбелязана 20-годишнината от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. Вие активно работите за европейската интеграция на Западните Балкани. България вече е част от европейското семейство, но какво се случва със страните от Западните Балкани?

– Точно така. България и Румъния отбелязват 20 години от присъединяването си към Европейския съюз. Имахме своите препятствия и след влизането ни в Съюза. Нека припомня само предизвикателствата, свързани с премахването на Механизма за сътрудничество и проверка, присъединяването на страната ни към Шенген и еврозоната. С това България се позиционира в центъра на вземането на европейските решения.

Оттук нататък как ще се възползваме от това наше стратегическо предимство е въпрос от изключително национално значение. Надявам се властите в България, чрез сътрудничество, мотивиране на всички заинтересовани страни, търсене на партньорства и най-вече използване на националния капацитет, да направят така, че това наше предимство да се превърне в по-голямо икономическо благосъстояние за гражданите ни.

Българският успех трябва да послужи като пример и за страните от Западните Балкани. Много пъти по време на посещенията си в държавите от региона съм казвал, че ние платихме висока цена. Променихме Конституцията си, затворихме трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“, отстъпихме немалка част от националния си суверенитет на европейско ниво, за да принадлежим към едно пространство с по-широк суверенитет, в което правата, свободите, сигурността и благосъстоянието ни са част от общия европейски проект.

Така че пътят е този – ясен национален консенсус, който трябва да бъде изкован на политическо ниво. Винаги съм казвал, включително на колегите от Скопие, че управляващи и опозиция трябва да мислят и да действат заедно по стратегическите приоритети – присъединяването към НАТО, което в техния случай вече се случи, и членството в Европейския съюз.

Същевременно тази позитивна енергия и националното съгласие трябва да се пренесат и в други сфери, като обхванат образователния и културния елит. Изобщо консенсусът е ключовата дума, когато говорим за такава важна стъпка.

– Коя от държавите кандидатки обаче напредва най-бързо и работи най-активно за присъединяването си към Европейския съюз?

– Ако погледнем техническите критерии и изпълнението на ангажиментите на страните от Западните Балкани, ще видим, че Черна гора е на първо място. Тя е най-напред в преговорния процес, има политическа стабилност и необходимия политически консенсус. Поставила си е ясната цел през 2028 г. да бъде част от Европейския съюз.

В същото време виждаме, че Албания също работи много активно. Надявам се политическият климат, а с него и отношението към европейския проект, да се променят след формирането на новото правителство в Сърбия. Това би могло да даде импулс и на държави като Косово, които чукат на нашата врата и искат статут на кандидат за членство.

Босна и Херцеговина, въпреки сложния процес на консолидиране на страната след Дейтънското споразумение, също има големи очаквания да стане част от Европейския съюз. И тук говоря не само за политическите очаквания, но и най-вече за тези на гражданите.

Добрият пример на Черна гора и Албания трябва да бъде заразителен и да мотивира останалите държави да погледнат по-амбициозно към присъединяването си към съюза.

– Как всичко, което се случва в Република Северна Македония, включително случаят с Ива Михайлова, влияе върху европейската перспектива на страната?

– За съжаление, виждаме отстъпление в Северна Македония по отношение на човешките права и свободи. Това, което се случи с Ива Михайлова, беше безпрецедентен акт.

Не мога да си обясня защо български лекар не може да отиде в Северна Македония, защо едно младо момиче не може да бъде лекувано в България. Не мога да си обясня как подобно поведение е възможно през XXI век.

Всичко това, заедно с останалите случаи, които няма да изброявам поотделно, вече се превръща в хроничен проблем за Северна Македония и тласка страната назад.

Не разбирам и този наратив: „Ние няма да променяме нищо в Конституцията си, няма да вписваме българите в Конституцията на страната.“

Това не е наратив, който ги доближава до Европейския съюз. Напротив – отдалечава ги, защото това не е искане на България, а европейски консенсус, одобрен както от парламента в Скопие, така и от парламента в София.

Пътят е към добросъседство, създаване на предпоставки за диалог между хората и по-голяма инфраструктурна и дигитална свързаност – все теми, по които вече сме разговаряли с вас.

– Ще ви върна малко назад във времето, когато активно работехте по темата за напускането на Европейския съюз от Великобритания – т.нар. Брекзит. През последните месеци обаче все по-често се появяват информации, че Великобритания иска отново да се върне в Европейския съюз. Има ли основание за подобни твърдения?

– Гражданите на Великобритания осъзнават последиците от Брекзит. Аз бях сред хората, които участваха в кампанията за оставането на Великобритания в Европейския съюз. Винаги съм смятал, че напускането ѝ ще бъде загуба както за Европейския съюз, така и за самата Великобритания.

Това е държава с традиции, силна демокрация, високи демократични и социални стандарти, изключително важна роля в ООН – една от петте постоянни членки на Съвета за сигурност, както и прекрасно образование. Мога да изброя още много от силните страни на Великобритания, когато беше част от Европейския съюз.

Днес виждаме, че британските граждани осъзнават последиците от Брекзит, а те никак не са положителни. Виждаме отражението върху икономиката, здравната и социалната сфера на страната.

Наблюдаваме най-вече желание от страна на младите хора да бъдат свързани със своите приятели, със студентите и с хората, с които общуват, както и да направят така, че тяхното и следващите поколения отново да бъдат част от Европейския съюз.

Процесът няма да бъде лесен. Той минава през референдум и много тежки дебати, но Европа е отворена да приеме Великобритания обратно.