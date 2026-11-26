Евентуалната санкция от Европейската комисия е свързана с недостатъчни мерки за ограничаване на разходите в Бюджет 2026 и няма нищо общо с Бюджет 2027. Това обясни депутатът от „Прогресивна България“ (ПБ) Здравко Марков пред Нова телевизия. Той подчерта, че бюджетът за тази година е бил приет по средата на годината с много тежко наследство. „Той отразява ситуацията до момента на приемането си. По данни на Евростат, включително за 2026 г., до март дефицитът беше 7,4%. Ние успяхме да го свалим до 3,7%, което е добра стъпка“, посочи той.

По думите му правителството гледа консервативно на нещата и се опитва да вкара публичните финанси обратно в релсите. Като аргумент за финансовата дисциплина беше посочено и сравнението между двата бюджета по отношение на публичните разходи – докато за 2026 г. те са 43,5%, за 2027 г. се свиват с близо 4 процентни пункта до 39,6% от БВП.

„Няма риск от спиране на европейски средства за България, тъй като правителството поема по ясна траектория за консолидиране на публичните финанси и оздравяване на фиска“, категоричен беше Марков в отговор на въпрос дали страната може да стигне до замразяване на еврофондове.

Според него с Бюджет 2027 кабинетът успява да постигне добър баланс – едновременно да увеличи социалните разходи и да даде нови възможности на бизнеса, но основният фокус остава върху спирането на течовете. „Правим и реформа в публичната администрация. За първи път от над 10 години тя намалява – съкращаваме над 5000 щатни бройки, нещо, което не е правено от доста време насам“, подчерта той.

Относно евентуалната санкция в размер на 0,2% от брутния вътрешен продукт (около 25–26 милиона) и въпроса дали страната ни може да избегне клеймото да бъде първата санкционирана държава в ЕС, депутатът уточни, че диалогът с европейските институции продължава.

„Санкция от Европейската комисия все още няма. Решението би дошло на 11 декември, когато се провежда заседанието на ЕКОФИН, но отново подчертавам – тя засяга Бюджет 2026. Неведнъж и одитните доклади на Сметната палата, и редица анализи показаха как през последните години публичните финанси са били замазвани пред очите на партньорите ни чрез различни счетоводни еквилибристики“, коментира той и допълни, че по отношение на европейските правила България не е изключение от останалите държави членки.