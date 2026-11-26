Строителството на жилищна сграда върху терен на детска площадка във варненския квартал „Чайка“ отново е започнало, часове след отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев.

Това съобщиха жители на района пред НОВА ТВ, които от месеци протестират срещу проекта. По думите на местните строежът е бил спрян по време на управлението на Коцев, както от самия него, така и от служители в общинската администрация. След промяната на властта обаче строителните дейности са подновени.

На терена са поставени фургони, контейнери и химическа тоалетна, а е започнало и изкопаване.

„Повечето от нас бяхме на работа. Всичко това се случи в работен ден, по обяд. Докато реагираме, вече всичко беше подкарано“, разказа жител на квартала.

Според протестиращите при започването на строителните дейности не са спазени всички изисквания за безопасност. Те твърдят, че теренът, от който се осигурява достъп до строежа, не е улица по подробния устройствен план и че строителният вход трябва да бъде от другата страна.

Жителите разказват още, че са били предупреждавани, че автомобилите им могат да бъдат преместени с „паяк“, а при опит да спрат дейностите е била споменавана и полиция. Заради проекта в района вече има организирани протести.

Живеещите в квартала настояват да бъде запазено съществуващото зелено пространство и детската площадка и оспорват законосъобразността на разрешението за строеж

По казуса е образувано административно дело във Варна. Към момента съдът очаква документи от още две институции, както и назначаването на поисканата от жалбоподателите съдебно-техническа и геодезическа експертиза.

Основният въпрос на този етап е дали жалбата на гражданите е допустима и дали те имат правен интерес да оспорват издаденото разрешение за строеж. Едва след произнасянето по този въпрос съдът може да разгледа и искането за спиране на строителството.

„Такъв е законът, за съжаление. Спазили сме всички законови процедури, но притеснението ни е, че въпреки това – особено след решението на ОИК и настъпилите тук обстоятелства – няма да ни стигне времето да спрем строителството, преди съдът да се произнесе“, заявяват протестиращите.

Допълнителен въпрос възниква около компанията, посочена на огражденията около строежа. На тях е поставен надпис с името на „Планекс“. От дружеството обаче са изпратили официална позиция, в която посочват, че не са собственик на имота и не са възложител на строителството. От компанията уточняват, че са били ангажирани като изпълнител, но договорът е прекратен по взаимно съгласие с необходимия документ.

На този фон жителите на „Чайка“ се опасяват, че строителството ще напредне, преди Административният съд да се произнесе по жалбата им. Те са в готовност за нови протести, ако дейностите на терена продължат.