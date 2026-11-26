Честваме Св. Стилиян - пазител на децата
На 26 ноември празнуват Стилиян, Стилияна, Щилиян, Щилияна, Щерян, Щеряна
На 26 ноември празнуваме деня на св. Стилиян, когото наричат още Детепазител, тъй като се възприема като закрилник на бебетата и малките деца.
Св. Стилиан е роден и живял в периода между 400 и 500 г. сл. Р. Хр. в Пафлагония, която се простирала покрай южния бряг на Черно море в Мала Азия. Благословен още от майчината си утроба, той растял, възпълвайки се с Дух Свети. Макар и дете, в него вече се проявявали изключителните дарове на свят живот. След като се освободил от земното си имане, св. Стилиан потеглил към съкровището небесно. Отишъл в недалечен манастир и приел монашеска схима.
Пустинният живот претворил св. Стилиан в светла звезда на аскетизма. Той станал образец за подражание в добродетелта на млади и на стари.
Но пътят на аскезата никога не свършва и решил св. Стилиан да се отдалечи и да се отдаде на още по-строг живот, на отшелничество. Простил се с братята от манастира и поел навътре към пустинята, в необитаваните от никого места. Там се заселил в една пещера и заживял живот небесен.
Казват дори, че и името му произхожда от глагола „стилоно", което в превод от гръцки означава „укрепва" или „укрепващ здравето на децата". И като детепазител Св. Стилиан се изобразява, държащ в прегръдката си младенец.
На този ден имен ден празнуват Стилиян, Стилияна, Щилиян, Щилияна, Щерян, Щеряна.
Екипът на ТАРАЛЕЖ желае на имениците здраве и радост!