Народното събрание прие на първо четене държавния бюджет за 2027 г. със 126 гласа "за". Гласуването дойде след продължителни дебати между управляващите и опозицията за данъчната политика, бюджетния дефицит, държавния дълг и разпределението на публичните средства.

Проектобюджетът предвижда дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт на касова основа, икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%. Очаква се държавният дълг да достигне 44,3 млрд. евро през следващата година.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев защити предложената финансова рамка, като подчерта, че тя е съобразена с процедурата по прекомерен дефицит, в която се намира България.

Той коментира и препоръката на Европейската комисия за налагане на санкция заради бюджетните отклонения през 2026 г.

"В препоръката на Европейската комисия няма и следа от липса на доверие", заяви Донев, като обясни, че подобни мерки имат дисциплиниращ характер.

Финансовият министър обяви още, че между първото и второто четене депутати от "Прогресивна България" ще предложат допълнителни 110 млн. евро за общините. Средствата ще бъдат насочени към зимно почистване, капиталови разходи и компенсиране на увеличените разходи за възнаграждения.

"Нашата отговорност днес е да намерим реалния баланс между потребностите на обществото и финансовите възможности на държавата. Да не обещаваме всичко на всички, когато ресурсът не го позволява", подчерта Донев.

От ГЕРБ-СДС отправиха остри критики към структурата на бюджетните разходи.

Депутатът и бивш образователен министър Красимир Вълчев заяви, че правителството намалява средствата за образование и капиталови инвестиции, с което според него застрашава дългосрочния икономически растеж.

"Категорично можем да кажем, че разходите за инвестиции и образование са антиприоритетите на това правителство", посочи Вълчев.

По думите му кабинетът е избрал политика на постепенна бюджетна консолидация, която ще продължи да увеличава държавния дълг и разходите за лихви.

"Този бюджет не е нито антиинфлационен, нито антикризисен, нито е ляв, нито е десен. Той е лесен", заяви депутатът от ГЕРБ-СДС.

От "Възраждане" също се обявиха категорично против предложената финансова рамка.

Цончо Ганев обвини управляващите, че увеличават данъчната и осигурителната тежест, без да осигуряват достатъчна подкрепа за гражданите с най-ниски доходи.

"Възраждане" е категорично против този бюджет, който ни загробва, вдига данъците поголовно и не прави нищо за най-бедната част от населението", заяви Ганев.

Той разкритикува определената минимална работна заплата от 660 евро, предвиденото облагане на част от ваучерите за храна и увеличаването на максималния осигурителен доход.

Ганев предупреди и за опасността от нарастващо задлъжняване, като заяви, че в бюджета са заложени близо 17 млрд. лева нов дълг.

Председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от "Прогресивна България" припомни, че страната е в процедура по прекомерен дефицит, и призова опозицията да посочи конкретни възможности за увеличаване на приходите.

В отговор Ганев предложи преразглеждане на финансирането на частните пенсионни фондове и частните болници, като според него подобно преразпределение би могло да осигури допълнителен ресурс за държавните системи.

Предложената финансова рамка включва още увеличение на максималния осигурителен доход до 2400 евро, допълнителни средства за семейни помощи за деца и над 6 млрд. евро капиталови разходи.

Правителството предвижда бюджетният дефицит постепенно да намалява и през 2029 г. да достигне 2,4% от БВП на касова основа.

С приемането на първо четене парламентът одобри основната рамка на Бюджет 2027. Предстои народните представители да внесат предложения за промени между двете четения, преди финансовият закон да бъде подложен на окончателно гласуване.