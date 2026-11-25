Една от големите звезди в алпийските ски Федерика Бриньоне обяви края на състезателната си кариера. 36-годишната италианка взе трудното решение след поредния неуспешен опит да се завърне на пистата заради тежката контузия, която продължава да й причинява сериозни болки.

Новината идва само няколко месеца след най-големия триумф в кариерата й. През февруари Бриньоне спечели два златни медала на домашните Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина - в гигантския слалом и супергигантския слалом.

„След тези два дни на снега осъзнах, че кракът ми все още не е напълно възстановен и че изпитвам прекалено силна болка. Поради тази причина реших да сложа край на състезателната си кариера“, обяви италианката във видеообръщение.

Решението идва след продължителна битка с тежка травма на левия крак. През април 2025 година Бриньоне падна по време на италианското първенство във Вал ди Фаса. При инцидента тя получи сериозни фрактури на тибиалното плато и главата на фибулата, както и скъсване на предната кръстна връзка.

Възстановяването й премина през няколко етапа, а през август 2026 година италианката претърпя нова операция, при която бяха отстранени металните пластини и винтовете, поставени за стабилизиране на увреденото коляно. Въпреки огромните усилия и завръщането на снега в Червиния тази седмица, болката се оказа непреодолима пречка.

Бриньоне все пак остави възможност за едно последно появяване на стартовата врата, с което да се сбогува със спорта и феновете.

„Беше изключително трудно решение. Бих искала още веднъж да застана на стартовата врата, за да се сбогувам с този свят, който толкова много обичам. Ще ви кажа къде и кога“, допълни тя.

Историческа кариера

Федерика Бриньоне приключва кариерата си като най-успешната италианска скиорка в историята на Световната купа. Тя има 37 победи в стартове от най-престижната верига и два пъти е печелила Големия кристален глобус - през 2020 и 2025 година. Към това добавя двете олимпийски титли от Милано-Кортина 2026, както и световни отличия, сред които златото в гигантския слалом от 2025 година и в комбинацията от 2023 година.