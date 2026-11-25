Днес започва обезопасяването на Княжевския лифт след заповед за премахване на опасните му елементи, обяви кметът на София Васил Терзиев при долната станция на съоръжението, цитиран от БТА. Действията стартират, след като Административен съд – София-град отхвърли жалбата на собственика „Въжени линии“ ЕАД и потвърди предварителното изпълнение на заповедта, издадена на базата на обстоен общински анализ.

Кметът уточни, че целта на текущото обезопасяване е да се гарантира, че гражданите няма да преминават под съоръжението. В рамките на следващите седмици собствениците имат срок доброволно да демонтират най-опасните части – на първо място въжето, а ако не го направят, Столичната община ще влезе в роля и ще ги премахне сама.

Според Терзиев бъдещето на лифта зависи от волята на собствениците и на държавата. Той напомни, че от „Прогресивна България“ и регионалният министър Иван Шишков са обявили достъпа с лифтове до Витоша за свой приоритет. „Надявам се всичко, което е казано, наистина да се случи, да има необходимата подкрепа от страна на правителството, ако трябва законови промени, всичко, което е необходимо, за да може да бъде решен този толкова голям проблем за нашия град“, заяви столичният кмет.

Терзиев подчерта, че Общината изпълнява ангажиментите си за премахване на опасните съоръжения и подготовката на устройствените планове, за да има отново лифтове на Витоша след години чакане. Припомняме, че през август Столичният общински съвет прегласува изработването на подробни устройствени планове за новите линии „Алеко 1“ и „Княжево-Копитото“.