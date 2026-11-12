Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт
При неизпълнение на разпоредените мерки Столична община ще предприеме последващи действия по законовия ред
Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт, който не работи от десетилетия, съобщават от Столичната община (СО).
Собственикът на съоръжението – „Въжени линии“ ЕАД, трябва незабавно да премахне носещите и теглещите въжета, опасните елементи от въжената система, кабелите и други конструкции, които представляват непосредствен риск за хората. За останалите етапи по обезопасяването са предвидени срокове от 30 и 60 дни от връчването на заповедта, обясниха от общината.
При неизпълнение на разпоредените мерки Столична община ще предприеме последващи действия по законовия ред.
Заповедта е издадена след независимо конструктивно и техническо обследване, възложено от Столична община, което установява тежки увреждания и сериозна опасност за хората, които преминават в района на лифта. На места въжетата висят на по-малко от два метра от земята, част от елементите на въжената система липсват, а по металните конструкции е установена силна корозия. Според експертите съществува риск от падане на въжета и части от съоръжението, като някои от конструкциите вече не могат да бъдат обезопасени чрез ремонт или укрепване, посочиха от СО.
От общината отбелязаха, че Васил Терзиев и екипът му работят по дългогодишния проблем с лифтовете на Витоша още от началото на мандата. Разработена е „Визия за Витоша“ с конкретни стъпки за подобряване на достъпа до планината.
За лифтовата връзка „Княжево – Копитото“ Столичният общински съвет прие решение за изработване на подробен устройствен план, който е необходима предпоставка за възстановяване на съоръжението.
От Столичната община допълниха, че ще продължат да работят както за безопасността на посетителите на Витоша, така и за възстановяването на лифтовете, които са удобна връзка между София и планината.
Столичният общински съвет (СОС) потвърди изработването на проекти за специализирани подробни устройствени планове за нови въжени линии „Алеко 1“ и „Княжево-Копитото“ през август тази година.