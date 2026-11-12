Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт, който не работи от десетилетия, съобщават от Столичната община (СО).

Собственикът на съоръжението – „Въжени линии“ ЕАД, трябва незабавно да премахне носещите и теглещите въжета, опасните елементи от въжената система, кабелите и други конструкции, които представляват непосредствен риск за хората. За останалите етапи по обезопасяването са предвидени срокове от 30 и 60 дни от връчването на заповедта, обясниха от общината.

При неизпълнение на разпоредените мерки Столична община ще предприеме последващи действия по законовия ред.

Заповедта е издадена след независимо конструктивно и техническо обследване, възложено от Столична община, което установява тежки увреждания и сериозна опасност за хората, които преминават в района на лифта. На места въжетата висят на по-малко от два метра от земята, част от елементите на въжената система липсват, а по металните конструкции е установена силна корозия. Според експертите съществува риск от падане на въжета и части от съоръжението, като някои от конструкциите вече не могат да бъдат обезопасени чрез ремонт или укрепване, посочиха от СО.

От общината отбелязаха, че Васил Терзиев и екипът му работят по дългогодишния проблем с лифтовете на Витоша още от началото на мандата. Разработена е „Визия за Витоша“ с конкретни стъпки за подобряване на достъпа до планината.

За лифтовата връзка „Княжево – Копитото“ Столичният общински съвет прие решение за изработване на подробен устройствен план, който е необходима предпоставка за възстановяване на съоръжението.

От Столичната община допълниха, че ще продължат да работят както за безопасността на посетителите на Витоша, така и за възстановяването на лифтовете, които са удобна връзка между София и планината.

Столичният общински съвет (СОС) потвърди изработването на проекти за специализирани подробни устройствени планове за нови въжени линии „Алеко 1“ и „Княжево-Копитото“ през август тази година.