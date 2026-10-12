Столичната община приема предложения по „Идеи за града“ 2027

Започва кампанията за приемане на предложения по „Идеи за града“ 2027, предоставяща възможност на гражданите да предлагат проекти за подобряване на местата, които използват всеки ден – от междублокови пространства и зелени площи до спортни съоръжения, културни пространства и решения за по-достъпна градска среда. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

Предложенията ще се приемат от 12 октомври до 20 ноември по електронен път – чрез изпращане на попълнения формуляр на имейл idei-za-grada@sofia.bg, или на хартиен носител – в деловодството на Столичната община или на съответната районна администрация. От 3 до 16 февруари 2027 г. ще се гласува за допуснатите проекти, а 24 февруари 2027 г. ще бъдат обявени проектите, избрани за реализация.

Общият бюджет на инициативата е 4 млн. евро - близо 50% повече спрямо предходното издание, посочиха от Общината. Увеличава се и максималното финансиране за отделните проекти, а гражданите ще имат повече възможности да подкрепят инициативи в гласуването през февруари 2027 г.

За районните проекти ще могат да се отпускат между 5000 и 150 000 евро, а за общоградските – между 100 000 и 400 000 евро. Подобряват се и условията за гласуване: всеки гражданин ще може да подкрепи повече от един районен и повече от един общоградски проект, независимо в кой район живее, при спазване на финансовите ограничения за съответните категории, допълниха от СО.

В предходното издание бяха подадени 660 предложения, а в гласуването се включиха 24 367 граждани – повече от два пъти спрямо предходната година. Избрани за реализация бяха 56 проекта.