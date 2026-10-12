Новини
Търси
Подкаст
Общество

Столичната община приема предложения по „Идеи за града“ 2027

Столичната община приема предложения по „Идеи за града“ 2027

За районните проекти ще могат да се отпускат между 5000 и 150 000 евро

Започва кампанията за приемане на предложения по „Идеи за града“ 2027, предоставяща възможност на гражданите да предлагат проекти за подобряване на местата, които използват всеки ден – от междублокови пространства и зелени площи до спортни съоръжения, културни пространства и решения за по-достъпна градска среда. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

Предложенията ще се приемат от 12 октомври до 20 ноември по електронен път – чрез изпращане на попълнения формуляр на имейл idei-za-grada@sofia.bg, или на хартиен носител – в деловодството на Столичната община или на съответната районна администрация. От 3 до 16 февруари 2027 г. ще се гласува за допуснатите проекти, а 24 февруари 2027 г. ще бъдат обявени проектите, избрани за реализация.

Общият бюджет на инициативата е 4 млн. евро - близо 50% повече спрямо предходното издание, посочиха от Общината. Увеличава се и максималното финансиране за отделните проекти, а гражданите ще имат повече възможности да подкрепят инициативи в гласуването през февруари 2027 г.

За районните проекти ще могат да се отпускат между 5000 и 150 000 евро, а за общоградските – между 100 000 и 400 000 евро. Подобряват се и условията за гласуване: всеки гражданин ще може да подкрепи повече от един районен и повече от един общоградски проект, независимо в кой район живее, при спазване на финансовите ограничения за съответните категории, допълниха от СО.

В предходното издание бяха подадени 660 предложения, а в гласуването се включиха 24 367 граждани – повече от два пъти спрямо предходната година. Избрани за реализация бяха 56 проекта.

 

Още по темата

От Столична община призоваха: Да почистим София и Езерата на Южен парк заедно

От Столична община призоваха: Да почистим София и Езерата на Южен парк заедно

Столичната община избира финансова институция за заем до 183,5 млн. евро

Столичната община избира финансова институция за заем до 183,5 млн. евро

ВВС дължи на Столична община 1.6 млн. лева за данък сгради и такса смет

ВВС дължи на Столична община 1.6 млн. лева за данък сгради и такса смет

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Над 3,9 млн. евро са отпуснати за проекти по програма „Околна среда“ 2021–2027

Над 3,9 млн. евро са отпуснати за проекти по програма „Околна среда“ 2021–2027

Откриха 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин в хладилни камиони в Ловеч

Откриха 200 кг марихуана и над 10 кг кокаин в хладилни камиони в Ловеч

Водещи

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

  • Преди 10 минути
Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

  • Преди 23 минути
Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

  • Преди 30 минути
Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

  • Преди 37 минути
Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

  • Преди 40 минути
Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

  • Преди 42 минути
Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

  • Преди 50 минути
Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

  • Преди 55 минути
Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

  • Преди 1 час
България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

  • Преди 1 час
Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

  • Преди 1 час