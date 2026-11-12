Манчестър Юнайтед договори новия си мениджър Маурисио Почетино, съобщава Флориан Плетенберг.

"Червените дяволи" ще активират откупната клауза в договора на аржентинския специалист с американската футболна федерация на стойност 9 млн. евро.

В момента двете страни обсъждат последни детайли по договора на Почетино, както и срока на договора му с "червените дяволи".

Специалистът държи да води САЩ в мачовете с Хаити от четвъртфиналите на Лигата на нациите на КОНКАКАФ, след което да поеме Манчестър Юнайтед.

Начело на "червените дяволи" той ще замени Майкъл Карик. Бившият полузащитник днес е уведомен, че ще бъде уволнен.