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Заради катастрофа е ограничено движението в средната лента в тунел „Витиня“ на АМ "Хемус"

Заради катастрофа е ограничено движението в средната лента в тунел „Витиня“ на АМ "Хемус"
БТА

Аварирал е тежкотоварен автомобил

Временно е ограничено движението в средната лента при 32-рия километър на автомагистрала (АМ) „Хемус“ - в тунел „Витиня“, в посока София заради аварирал тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът преминава в първата активна и в изпреварващата лента, като движението се регулира от екип на „Пътна полиция“. 

От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

По-рано от АПИ съобщиха, че до 16:00 часа днес е ограничено движението в активната лента в участъка от 31-вия до 32-рия километър на автомагистрала АМ „Тракия“ в посока София. Причината са частични ремонтни дейности на пътната настилка. 

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