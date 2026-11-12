Заради катастрофа е ограничено движението в средната лента в тунел „Витиня“ на АМ "Хемус"

Временно е ограничено движението в средната лента при 32-рия километър на автомагистрала (АМ) „Хемус“ - в тунел „Витиня“, в посока София заради аварирал тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трафикът преминава в първата активна и в изпреварващата лента, като движението се регулира от екип на „Пътна полиция“.

От АПИ призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

По-рано от АПИ съобщиха, че до 16:00 часа днес е ограничено движението в активната лента в участъка от 31-вия до 32-рия километър на автомагистрала АМ „Тракия“ в посока София. Причината са частични ремонтни дейности на пътната настилка.