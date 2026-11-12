Турски шофьор на товарен автомобил се блъсна в стълб в Луковитско, след което избяга

Камион, управляван от 56-годишен турски гражданин, се е блъснал в циментов стълб за осветление в луковитското село Дерманци.

След произшествието шофьорът е напуснал мястото, без да уведоми органите на реда, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е станал на 11 ноември около 13:30 ч. на кръстовището на улиците „Васил Левски“ и „Христо Ботев“. При излизане от кръговото движение камионът първоначално се е ударил челно, а след това и странично в циментовия стълб.

Товарният автомобил се е движел по път, затворен за движение на превозни средства с тегло над 12 тона, отбелязва БТВ.

Шофьорът е установен на автомагистрала „Тракия“ и е върнат в Районното управление на МВР в Луковит. Там са му разяснени нарушенията и предвидените за тях санкции.

Съставен му е акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.