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Двама пострадаха при катастрофа между кола и камион на АМ „Хемус“

Двама пострадаха при катастрофа между кола и камион на АМ „Хемус“
БТА

Инцидентът е станал на 43-ия километър в посока София, движението се осъществява в две ленти

Катастрофата е станала на 43-ия километър на автомагистрала „Хемус“ в посока София.

 При сблъсък между лек и товарен автомобил са пострадали двама души, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР - София.

Пострадалите са шофьорът и пътникът в леката кола, които са откарани в болница.

В района на произшествието движението се осъществява в две ленти под контрола на екип на „Пътна полиция“. На място продължава огледът на катастрофата.

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