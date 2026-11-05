Двама пострадаха при катастрофа между кола и камион на АМ „Хемус“

Катастрофата е станала на 43-ия километър на автомагистрала „Хемус“ в посока София.

При сблъсък между лек и товарен автомобил са пострадали двама души, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР - София.

Пострадалите са шофьорът и пътникът в леката кола, които са откарани в болница.

В района на произшествието движението се осъществява в две ленти под контрола на екип на „Пътна полиция“. На място продължава огледът на катастрофата.