"Метрополитен" за ТАРАЛЕЖ: Димът на станция "НДК" е в следствие на техническа неизправност

От "Метрополитен" коментираха пред ТАРАЛЕЖ инцидента с дим и силна миризма на изгоряло в столичното метро на метростанция "Национален дворец на културата" по линия М2 в посока "Витоша". Според служител на дружеството става дума за техническа неизправност, а влакът е бил своевременно изведен от движение.

Движението е било възстановено до минути, а до сериозни забавяния по линията не се е стигнало, според "Метрополитен".

По информация от мястото влакът е спрял на станцията, като се е усещала миризма на изгоряло и е бил забелязан дим. Пътниците са останали на перона в очакване на следващия влак, без да разполагат с информация кога той ще пристигне.

Впоследствие пътниците са се качили на следващия влак, но още на следващата метростанция им е било наредено отново да слязат, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.