„Бош“ съкращава още 750 работни места в Германия

Германският доставчик за автомобилната индустрия „Бош“ (Bosh) планира да съкрати още 750 работни места в Германия до края на 2029 г. Това съобщи днес компанията, изтъквайки като причини трудните икономически условия и структурните промени в автомобилния сектор, предаде ДПА.

„Световното производство на автомобили е в застой, а търсенето в Европа спада. В същото време конкурентният натиск по отношение на разходите, скоростта и производителността се засилва, особено от страна на азиатските доставчици“, заяви „Бош“.

Съкращенията ще засегнат завода на компанията в Абщат, северно от Щутгарт, уточнява БТА.

Секторът за мобилността в „Бош“, който произвежда и електрически инструменти, домакински уреди, индустриална техника, както и енергийна и строителна техника, е особено силно засегнат от кампанията на компанията за съкращаване на разходите, като в бъдеще в Германия предстои да бъдат съкратени над 23 000 работни места, според говорителка на групата.

Общо около 5300 души работят понастоящем в завода в Абщат, където се разработват и предлагат на пазара спирачни системи, софтуер за движение на превозните средства, системи за защита на пътниците и сензорна технология за превозните средства.

Подразделението за междусекторни изчислителни решения, което разработва автомобилна електроника, сензори и софтуер „от един източник“, както и дъщерното дружество „Бош енджиниъринг“ (Bosch Engineering GmbH), не са засегнати от съкращенията.