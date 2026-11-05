Терзиев: Концесията е единственият работещ вариант за „Топлофикация - София“

Единственият работещ вариант за „Топлофикация - София“ е концесията. Така ще може да се осигурят необходимите инвестиции и да се преструктурира дългът на дружеството. Това заяви днес пред журналисти кметът на София Васил Терзиев.

Той заяви, че очаква още на следващата сесия на Столичния общински съвет да бъде разпределен докладът за финансово-икономически и технически анализ на дружеството.

По думите на Терзиев анализът трябва да покаже в какво състояние е „Топлофикация“ и какви са възможностите за стабилизирането ѝ.

След това Общинският съвет като принципал на дружеството трябва да вземе решение за бъдещето му, посочи кметът. Той добави, че настоява за започването на анализа от година и половина, предава БТА.

Според Терзиев прехвърлянето на дружеството от Общината към държавата няма да реши проблемите с остарялата мрежа и натрупаните задължения. По думите му значителна част от дълга е натрупана от лихви. Той свърза това с начина, по който се признават разходите на дружеството, и с условията за закупуване на природен газ, който трябва да се плаща предварително.

Терзиев каза още, че държавата дължи на „Топлофикация - София“ над 150 млн. евро по спечелени от дружеството дела. Според него изплащането на тези средства би помогнало за стабилизирането му.

"Ако цената на природния газ се повиши, а тази за потребителите остане същата, разликата трябва да бъде покрита", посочи кметът.

По думите му предстоят трудни решения както на общинско, така и на държавно равнище, за да спре дружеството да трупа загуби.