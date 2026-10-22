Терзиев: ВАС потвърди избора на изпълнител на дейностите по чистотата в „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“

Върховният административен съд (ВАС) окончателно потвърди законосъобразността на избора на изпълнител за дейностите по чистотата в Зона 3, обхващаща столичните райони „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“, съобщи кметът на София Васил Терзиев във Фейсбук.

По думите му решението дава правна сигурност за петгодишния договор, с който са спестени над два млн. евро.

В трите района вече се изпълняват всички дейности по чистотата, включително механизирано миене и метене на места, на които досега не са извършвани, посочи Терзиев.

„Криза отдавна няма. Вече говорим за следващата голяма задача – качеството на всички услуги по чистотата“, заяви той.

Сред приоритетите кметът открои въвеждането на модерна техника, повече механизирано почистване, по-добро обслужване на контейнерите, дигитализация и автоматизация на дейностите и по-ефективен контрол.

В район „Искър“ е започнала поетапна подмяна на старите метални контейнери с нови, по-големи и затворени съдове от автоматизирана система. Според Терзиев това ще допринесе за по-малко разпилени отпадъци и по-тихо обслужване, особено през нощта. В „Люлин“ и „Красно село“, където дейностите се извършват от общинското дружество „Софекострой“, се разглеждат възможности за използване на автоматизирани камиони и контейнери.

От началото на годината на сметопочистващите фирми са наложени санкции за 527 196 евро, съобщи кметът. Той добави, че Общината плаща само за реално извършена работа.

Терзиев посочи, че все още не навсякъде е постигнато очакваното качество, особено в централните райони, обслужвани по временен договор. Той изрази очакване през следващите месеци да има осезаемо подобрение и в Зона 1 и съобщи, че се подготвя нова обществена поръчка с по-високи изисквания към изпълнителите.

По думите му с отказа от неизгодни договори Общината е спестила 220 млн. евро. Работи се за повече конкуренция, увеличаване на общинския капацитет, разминаване на сроковете на договорите и засилване на контрола, за да се ограничи зависимостта от малък брой изпълнители.

Кметът призова гражданите за отговорно изхвърляне на отпадъците, особено на едрогабаритните и строителните, които по думите му често се оставят до контейнерите или на нерегламентирани места.