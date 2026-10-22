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София мести 430 метра трамвайно трасе по бул. „Ген. Скобелев“ срещу 5,1 млн. евро

София мести 430 метра трамвайно трасе по бул. „Ген. Скобелев“ срещу 5,1 млн. евро
Снимка: Столична община

Договорът е сключен на 20 октомври с обединение „Геопът Скобелев“, в което влизат дружествата „Геострой“, „Пътстрой-92“ и „Трансремонтстрой“

Столичната община подписа договор за преместване на трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ в София. Стойността на проекта е 5,146 млн. евро без ДДС, а срокът за строителните дейности е 150 работни дни, съобщиха от общината.

Договорът е сключен на 20 октомври с обединение „Геопът Скобелев“, в което влизат дружествата „Геострой“, „Пътстрой-92“ и „Трансремонтстрой“. Проектът обхваща отсечката от бул. „Христо Ботев“ през началото на тунела при НДК до бул. „Витоша“.

Предвижда се съществуващото трамвайно трасе с дължина 430 метра да бъде преместено над земята и изградено върху нова стоманобетонна конструкция. Релсите в участъка до началото на тунела ще бъдат премахнати.

Между улиците „Цар Петър“ и „Цар Асен I“ освободеното пространство ще бъде асфалтирано и превърнато в еднопосочно локално платно за достъп до жилищните сгради. Проектът включва още ремонт на тротоарите между бул. „Прага“ и бул. „Витоша“, както и обновяване на настилките и тротоарите по северното локално платно.

В тунела ще се запази пътна връзка по съществуващото трамвайно трасе, като ще бъде изградено и отклонение към бул. „Фритьоф Нансен“.

Преди началото на строителството трябва да бъде изготвен работен проект. За подготовката му са предвидени 60 календарни дни, като очакванията са той да бъде готов до края на годината. Строителните дейности ще започнат след издаването на разрешение за строеж.

Заместник-кметът по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев заяви, че общината ще следи за спазването на сроковете и качеството на изпълнение. По думите му ще бъде направена организация, която да ограничи прекъсванията на градския транспорт до кратки периоди, необходими за строителството.

Преместването на трамвайното трасе е свързано с изпълнението на съдебно решение от септември 2025 г. След постановяването му Столичната община е предприела действия за реализиране на новото транспортно решение.

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