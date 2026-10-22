Пуснаха предсрочно Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков

Кристиан Николов, осъден за катастрофата, при която загина журналистът Милен Цветков, бе освободен предсрочно от затвора.

Той ще бъде подложен на пробация.

Решението на съда може да бъде обжалвано.

Фаталният инцидент стана на Великден - 19 април 2020 г. Тогава автомобилът на Николов се вряза с висока скорост в колата на Милен Цветков, спряла на червен светофар в София. Експертизите установиха, че Николов е шофирал след употреба на наркотични вещества.

През юли 2023 г. Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата му от девет години затвор.

През октомври 2026 г. той е подал молба за предсрочно освобождаване.

Сега съдът е преценил дали са налице законовите основания за предсрочното му освобождаване, сред които поправянето на осъдения, времето, прекарано в ареста и затвора, и липсата на дисциплинарни нарушения.

Николов бе осъден на 9 години затвор през 2023 година. Към момента Николов е изтърпял над 1/2 от присъдата в размер на 5 години, 7 месеца и 1 ден със зачетените му от работа 1 година, 4 месеца и 26 дни.

Според прокуратурата и според затворническата администрация обаче той не се е поправил.

В последните си думи и в обясненията си пред магистратите мъжът, причинил смъртоносната катастрофа, отново изрази съболезнования към семейството на Милен Цветков. Той каза, че не може да върне времето назад, но е осъзнал деянието си. Николов посочи, че няколко пъти е излизал в домашен отпуск за по няколко дни. По негова инициатива след завръщането му в затвора са му правени тестове за наркотици, като всички резултати са били отрицателни.