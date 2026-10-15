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Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска предсрочно освобождаване

Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска предсрочно освобождаване
БТА

Софийският градски съд ще разгледа молбата на Кристиан Николов, който излежава 9-годишна присъда

Кристиан Николов, който излежава 9-годишна присъда за смъртта на журналиста Милен Цветков, иска предсрочно освобождаване. Софийският градски съд ще разгледа молбата му следващата седмица.

През 2023 г. присъдата на Николов стана окончателна. Съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, след като е причинил катастрофата под въздействието на амфетамин, кокаин и марихуана. Освен това е шофирал със значително превишена скорост.

Тежкият инцидент стана навръх Великден през 2020 г. в София. Николов се вряза с автомобила си в колата на Милен Цветков, докато журналистът чакаше на червен светофар.

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