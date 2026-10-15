Майката и сина, обвинени в убийството край Димитровград, застават пред съда

Постоянен арест за 32-годишна жена и 14-годишния ѝ син, обвинени в убийството на 67-годишен мъж, ще поиска Окръжната прокуратура в Хасково.

Тялото на мъжа беше открит в катастрофирала кола край Димитровград.

Според обвинението непълнолетният пробол в сърцето мъжа, подбуждан от майка си.

Трагедията се разиграла в къща в димитровградския квартал "Черноконево", където семейството живеело с още деца.