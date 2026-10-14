Майка и 14-годишният ѝ син обвинени за убийството в Димитровград

Обвинения за убийството на 67-годишен мъж в Димитровград са повдигнати на 32-годишна жена и 14-годишния ѝ син, съобщиха от Окръжната прокуратура в Хасково. Престъплението е извършено на 12 октомври.

Според обвинението майката е склонила сина си към убийството и му е оказала помощ при извършването му. На момчето е повдигнато обвинение за умишлено умъртвяване на мъжа чрез пробождане в областта на сърцето.

С постановление на наблюдаващия прокурор жената е задържана за срок до 72 часа, а 14-годишният ѝ син - до 48 часа.

Окръжната прокуратура в Хасково предстои да поиска от съда мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата обвиняеми.

Припомняме, че тялото на 67-годишния мъж беше открито от полицаи в багажника на автомобил, самокатастрофирал в димитровградския квартал „Марийно“.