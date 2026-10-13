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Чавдар Бояджиев отново получи доживотен затвор без замяна за убийствата край Лозен

Чавдар Бояджиев отново получи доживотен затвор без замяна за убийствата край Лозен
БТА

Софийският градски съд го призна за виновен за три убийства, както и за незаконно притежание на оръжие и боеприпаси

Чавдар Бояджиев отново беше осъден на доживотен затвор без право на замяна за убийствата на Иво Колев и Яна Велинова край софийското село Лозен през август 2023 г., както и за убийството на друга жена година по-рано, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

С присъда от 12 октомври Софийският градски съд призна Бояджиев за виновен по всички повдигнати обвинения.

За убийството на М. С., извършено на 6 април 2022 г. в Лозен, съдът му наложи доживотен затвор.

За убийството на Яна Велинова на 3 август 2023 г. Бояджиев получи доживотен затвор без замяна.

Същото наказание беше наложено и за убийството на Иво Колев, извършено ден по-късно в землището на Лозен и придружено с опит за изнудване.

Бояджиев е признат за виновен и за незаконно притежание на огнестрелно оръжие и боеприпаси, за което получи три години лишаване от свобода.

Съдът определи едно общо най-тежко наказание - доживотен затвор без право на замяна.

През май 2025 г. Бояджиев вече беше осъден на същото наказание, но Софийският апелативен съд отмени присъдата и върна делото за ново разглеждане заради недостатъчни мотиви.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук. През август 2023 г. бяха убити 27-годишният Иво Колев и 18-годишната Яна Велинова. По данни от разследването Колев е бил застрелян, след като отказал да предостави кода за онлайн банкирането си.

В хода на разследването беше установено и убийството на друга млада жена през 2022 г.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

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