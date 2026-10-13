Чавдар Бояджиев отново получи доживотен затвор без замяна за убийствата край Лозен

Чавдар Бояджиев отново беше осъден на доживотен затвор без право на замяна за убийствата на Иво Колев и Яна Велинова край софийското село Лозен през август 2023 г., както и за убийството на друга жена година по-рано, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

С присъда от 12 октомври Софийският градски съд призна Бояджиев за виновен по всички повдигнати обвинения.

За убийството на М. С., извършено на 6 април 2022 г. в Лозен, съдът му наложи доживотен затвор.

За убийството на Яна Велинова на 3 август 2023 г. Бояджиев получи доживотен затвор без замяна.

Същото наказание беше наложено и за убийството на Иво Колев, извършено ден по-късно в землището на Лозен и придружено с опит за изнудване.

Бояджиев е признат за виновен и за незаконно притежание на огнестрелно оръжие и боеприпаси, за което получи три години лишаване от свобода.

Съдът определи едно общо най-тежко наказание - доживотен затвор без право на замяна.

През май 2025 г. Бояджиев вече беше осъден на същото наказание, но Софийският апелативен съд отмени присъдата и върна делото за ново разглеждане заради недостатъчни мотиви.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук. През август 2023 г. бяха убити 27-годишният Иво Колев и 18-годишната Яна Велинова. По данни от разследването Колев е бил застрелян, след като отказал да предостави кода за онлайн банкирането си.

В хода на разследването беше установено и убийството на друга млада жена през 2022 г.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.