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Прокуратурата решава дали да поиска мерки за неотклонение за шофьорите на камионите с открити наркотици

Прокуратурата решава дали да поиска мерки за неотклонение за шофьорите на камионите с открити наркотици
БТА

Двамата са задържани по Закона за МВР, след като в камионите, превозвали месо за комбинат в Ловеч, бяха открити над 200 кг марихуана и кокаин

Двамата шофьори на камионите с месо, в които бяха открити над 200 кг марихуана и кокаин, са задържани по Закона за МВР. Те са превозвали стоката за комбината в Ловеч. Предстои да бъде преценено дали прокуратурата ще поиска от Окръжния съд в Ловеч да им бъдат наложени мерки за неотклонение. Това съобщи пред БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Ловеч Светла Иванова, която наблюдава случая.

Разследването по двете досъдебни производства продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Ловеч, като действията се извършват от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Производствата са за държане на високорискови наркотични вещества в големи размери с цел разпространение.

Според говорителя на прокуратурата Светла Иванова за това престъпление законът предвижда от 3 до 12 години затвор и глоба от 10 000 до 50 000 лв., преизчислени в евро.

„Доколкото ми е известно, шофьорите не са от Ловеч, нямат нищо общо с комбината, в който са транспортирали това месо. Външни фирми, доставчици, които нямат нищо общо с месопреработвателния завод“, допълни наблюдаващият прокурор.

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