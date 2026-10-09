Новини
Търси
Подкаст
Общество

Наркотици, електронна везна и откраднато уиски: Двама тийнейджъри в Разград

Наркотици, електронна везна и откраднато уиски: Двама тийнейджъри в Разград
БТА

При проверките са открити вещества с положителни полеви проби за амфетамин, а 15-годишният е свързан и с кражба от бензиностанция

Двама непълнолетни на 15 и 17 години са установени с вещества, реагирали положително на амфетамин, при полицейски проверки в Разград. У единия е намерена и електронна везна, а другият е установен като извършител на кражба на бутилка уиски от бензиностанция, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят започнал при проверка на 15-годишно момче в централната част на града. Младежът бил криминално проявен и познат на Детската педагогическа стая.

При личния обиск полицаите открили кутия с бяло кристалообразно вещество, чиято полева проба реагирала положително на амфетамин.

В хода на последвалите действия разследващите установили, че същото момче е свързано и с кражба от бензиностанция в Разград. В началото на седмицата от търговския обект била открадната бутилка уиски.

При оперативните действия служителите на Районното управление установили и 17-годишен младеж, също криминално проявен.

При проверката у него били намерени електронна везна и полиетиленов плик с бяло кристалообразно вещество. Направеният полеви тест също отчел положителна реакция за амфетамин.

По случаите са образувани досъдебни производства и е започната проверка, уточниха от полицията в Разград.

Случаят идва на фона на усилията на местните институции за ограничаване на употребата на наркотици сред подрастващите.

През юни представители на институции и организации в Разград приеха декларация за съвместни действия срещу разпространението и употребата на наркотични вещества сред младите хора.

Тогава заместник-директорът на областната полиция Иван Игнатов предупреди, че сред зависимите има дори 14-годишни деца, и определи наркотиците като една от сериозните заплахи за подрастващите.

От полицията подчертават, че противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества, остава сред основните приоритети на МВР.

Още по темата

Полицията задържа трима души в „Столипиново“ при акция срещу фентанила

Полицията задържа трима души в „Столипиново“ при акция срещу фентанила

Задържаха по стража 38-годишен мъж за разпространение на метамфетамини в Старозагорско

Задържаха по стража 38-годишен мъж за разпространение на метамфетамини в Старозагорско

Три наркоакции в София: От кокаин и амфетамин до „лакомства“ с марихуана

Три наркоакции в София: От кокаин и амфетамин до „лакомства“ с марихуана

Канабис с височина до 3 метра откриха полицаи край антоновско село

Канабис с височина до 3 метра откриха полицаи край антоновско село

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Задържаха 14-годишния син на убитата в Пловдив 45-годишна жена

Водещи

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

СДВР: Хванахме и наркодилър в "Хиподрума" заедно с арестуваните братя в "Драгалевци"

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

18 партии и коалиции ще участват в парламентарните избори в Сърбия

  • Преди 8 часа
Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

Молдова планира собствено производство на оръжия и дронове за нуждите на отбраната

  • Преди 8 часа
Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Иван Анчев: Ако службите и МО не са знаели за визитата на Будинов - да закрием държавата

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

Австрия арестува двама заподозрени в шпионаж в полза на Украйна

  • Преди 8 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който новото „ние“ получава правила

  • Преди 8 часа
Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

Най-важното от света на 09.10.2026-та г.

  • Преди 8 часа
Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

  • Преди 8 часа
КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

КЗП предупреждава за предстояща проверка на банковите такси

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

Дронове и малки балони атакуват Москва, четирите летища бяха временно затворени

  • Преди 9 часа
Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Възстановиха движението в Кресненското дефиле

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

Тръмп не коментира плана за излъчване на живо на екзекуцията на убиеца от Форт Худ

  • Преди 9 часа
Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Петък вечер: НАП проверява стрийптиз клуб

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Андрей Чорбанов: Сегашните грипни ваксини не са ефективни

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

Ердоган откри жп участък към България и лично подкара първия влак

  • Преди 9 часа