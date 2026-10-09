Наркотици, електронна везна и откраднато уиски: Двама тийнейджъри в Разград

Двама непълнолетни на 15 и 17 години са установени с вещества, реагирали положително на амфетамин, при полицейски проверки в Разград. У единия е намерена и електронна везна, а другият е установен като извършител на кражба на бутилка уиски от бензиностанция, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят започнал при проверка на 15-годишно момче в централната част на града. Младежът бил криминално проявен и познат на Детската педагогическа стая.

При личния обиск полицаите открили кутия с бяло кристалообразно вещество, чиято полева проба реагирала положително на амфетамин.

В хода на последвалите действия разследващите установили, че същото момче е свързано и с кражба от бензиностанция в Разград. В началото на седмицата от търговския обект била открадната бутилка уиски.

При оперативните действия служителите на Районното управление установили и 17-годишен младеж, също криминално проявен.

При проверката у него били намерени електронна везна и полиетиленов плик с бяло кристалообразно вещество. Направеният полеви тест също отчел положителна реакция за амфетамин.

По случаите са образувани досъдебни производства и е започната проверка, уточниха от полицията в Разград.

Случаят идва на фона на усилията на местните институции за ограничаване на употребата на наркотици сред подрастващите.

През юни представители на институции и организации в Разград приеха декларация за съвместни действия срещу разпространението и употребата на наркотични вещества сред младите хора.

Тогава заместник-директорът на областната полиция Иван Игнатов предупреди, че сред зависимите има дори 14-годишни деца, и определи наркотиците като една от сериозните заплахи за подрастващите.

От полицията подчертават, че противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества, остава сред основните приоритети на МВР.