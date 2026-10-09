Наркотици, електронна везна и откраднато уиски: Двама тийнейджъри в Разград
При проверките са открити вещества с положителни полеви проби за амфетамин, а 15-годишният е свързан и с кражба от бензиностанция
Двама непълнолетни на 15 и 17 години са установени с вещества, реагирали положително на амфетамин, при полицейски проверки в Разград. У единия е намерена и електронна везна, а другият е установен като извършител на кражба на бутилка уиски от бензиностанция, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Случаят започнал при проверка на 15-годишно момче в централната част на града. Младежът бил криминално проявен и познат на Детската педагогическа стая.
При личния обиск полицаите открили кутия с бяло кристалообразно вещество, чиято полева проба реагирала положително на амфетамин.
В хода на последвалите действия разследващите установили, че същото момче е свързано и с кражба от бензиностанция в Разград. В началото на седмицата от търговския обект била открадната бутилка уиски.
При оперативните действия служителите на Районното управление установили и 17-годишен младеж, също криминално проявен.
При проверката у него били намерени електронна везна и полиетиленов плик с бяло кристалообразно вещество. Направеният полеви тест също отчел положителна реакция за амфетамин.
По случаите са образувани досъдебни производства и е започната проверка, уточниха от полицията в Разград.
Случаят идва на фона на усилията на местните институции за ограничаване на употребата на наркотици сред подрастващите.
През юни представители на институции и организации в Разград приеха декларация за съвместни действия срещу разпространението и употребата на наркотични вещества сред младите хора.
Тогава заместник-директорът на областната полиция Иван Игнатов предупреди, че сред зависимите има дори 14-годишни деца, и определи наркотиците като една от сериозните заплахи за подрастващите.
От полицията подчертават, че противодействието на престъпленията, свързани с наркотични вещества, остава сред основните приоритети на МВР.