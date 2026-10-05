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Задържаха по стража 38-годишен мъж за разпространение на метамфетамини в Старозагорско

Задържаха по стража 38-годишен мъж за разпространение на метамфетамини в Старозагорско

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив

Окръжният съд в Стара Загора определи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ за 38-годишния П.П., обвинен в държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според обвинението на 28 септември т.г. в село Ястребово, област Стара Загора, без необходимото разрешително мъжът е държал 99,82 грама метамфетамин на обща стойност 3572,60 евро.

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

Съдът е преценил, че събраните до момента доказателства са достатъчни, за да обосноват предположението, че П.П. е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем.

Според съдебния състав обвинението за престъпление, извършено в условията на опасен рецидив, обосновава опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. В справката за съдимост са отразени многократни осъждания на ефективни наказания „лишаване от свобода“, посочват от съда.

 

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