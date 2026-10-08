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Канабис с височина до 3 метра откриха полицаи край антоновско село

Канабис с височина до 3 метра откриха полицаи край антоновско село
БТА

34-годишен мъж от Стражица е задържан, след като полицията установила общо 37 растения в района на село Долна Златица

Полицията откри 37 растения от рода на конопа, отглеждани в гориста местност край село Долна Златица, община Антоново. При акцията е задържан 34-годишен мъж от Стражица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Насажденията са установени в рамките на специализирана операция срещу престъпленията, свързани с наркотични вещества, с участието на служители от областната дирекция и районните управления в Омуртаг и Попово.

На 6 октомври около 14:30 часа полицаите открили 22 растения канабис в местността Габъра, в землището на Долна Златица. Те били в различен стадий на развитие, като височината им достигала между 1,5 и 3 метра.

На място служителите на реда установили 34-годишния мъж, докато полагал грижи за растенията.

При последвалите действия на 7 октомври, в непосредствена близост до първоначално откритите насаждения, полицаите намерили още 15 растения от рода на конопа, за които е установено, че са отглеждани от същия мъж.

Всички растения са иззети, а заподозреният е задържан за срок до 24 часа в Районното управление на полицията в Омуртаг.

По случая са образувани две досъдебни производства.

Това не е първият случай на незаконно отглеждане на канабис, установен в Търговищко през последните месеци.

През септември полицията откри две растения в частен имот в село Горица, отглеждани от мъж от Попово. Месец по-рано друг 54-годишен мъж беше установен да отглежда 49 растения канабис в землището на поповския квартал "Сеячи".

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