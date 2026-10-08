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Марихуана в мазе и тайници в тревата: Двама арестувани в Русенско

Марихуана в мазе и тайници в тревата: Двама арестувани в Русенско
БТА

Полицията иззе около 1,6 кг марихуана, седем растения канабис и електронна везна при две отделни операции

Двама мъже са задържани при полицейски действия срещу наркотиците в Русенско през последното денонощие. При двете операции са иззети общо около 1,6 килограма марихуана, седем растения от рода на конопа и електронна везна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.

Първият случай е в село Сандрово, където полицаите задържали 36-годишен мъж, за когото имали предварителна информация, че отглежда и разпространява марихуана.

Мъжът бил спрян, докато управлявал личния си автомобил. При проверката тестът му за употреба на наркотични вещества отчел положителен резултат за марихуана.

Последвало претърсване на обитаван от него имот. В избено помещение криминалистите открили около 1,5 килограма марихуана, оставена да се суши, както и седем растения канабис с височина между 1,20 и 1,50 метра.

При втората операция, проведена в Русе, полицаите задържали друг мъж, докато поставял хартиен свитък с марихуана в тревна площ.

При последвалия обиск у него било намерено допълнително количество от веществото. В хода на разследването задържаният посочил и два тайника, използвани за съхранение на наркотици.

Оттам служителите на реда иззели още два свитъка със суха зелена тревна маса и електронна везна.

По информация на полицията мъжът заявил, че откритите вещества са негови и представляват около 100 грама марихуана.

Регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева посочи, че двата случая са част от последователните действия на полицията срещу отглеждането, притежанието, съхранението и разпространението на наркотични вещества.

Към момента не се съобщава дали между двамата задържани има връзка, нито дали са им повдигнати обвинения.

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