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Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил
БТА

Костадинов припомни, че назад в годините махалата е била известна като „меката на хероина“, но пазарът се е изменил драстично

В пловдивския квартал „Столипиново“ продължава акцията срещу незаконното строителство, където част от постройките и оградите са издигнати директно върху уличната мрежа. Тези нарушени пространства блокират жизненоважния достъп на линейки, патрулни автомобили и пожарни екипи до адресите в района.

Операцията стартира с премахването на масивна незаконна ограда, като успоредно с това МВР засилва натиска си срещу криминалния контингент и търговията с упойващи вещества.

Пред БНТ директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов обясни, че премахването на обектите има дълбок смисъл за сигурността. „Мястото е знаково. Квартал „Столипиново“ е знаков по отношение на разпространението на наркотични вещества. Тази улица „Джебел“ също е нарицателна“, посочи той.

По думите му пътната артерия, която някога е била с нормална ширина от 5-6 метра, днес е толкова презастроена, че на места трудно се разминават дори пешеходци. „Тази инициатива, която се реализира вече съвместно с район „Източен“, мисля, че е една добра отправна точка за утвърждаване на законността и справедливостта“, допълни шефът на полицията.

Костадинов припомни, че назад в годините махалата е била известна като „меката на хероина“, но пазарът се е изменил драстично. „С излизането на пазара на наркотици на фентанила преди около 3-4 години, предвид неговата ниска себестойност и по-бърз ефект на наркотично опиянение, той измести хероина“, разкрива комисарят. Той подчерта, че в момента масовото разпространение на фентанил е локализирано основно в границите на този квартал.

Според органите на реда разчистването на загражденията и постройките е част от нов тактически подход срещу дилърите. „Всякакви различни иновативни подходи, включително и чрез въздействие по отношение на утвърждаване на законността, биха донесли добър ефект в борбата срещу това престъпление“, допълни Костадинов.

До момента в рамките на полицейската акция са арестувани трима души, хванати да продават фентанил. Специфичен детайл около операцията е, че единият от задържаните престъпници е живеел именно в сграда, която е извън закона. „Едно от лицата, което задържаха, обитава постройка, която в понеделник предстои да бъде съборена“, заключи шефът на пловдивската дирекция на МВР.

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