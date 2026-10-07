Акция срещу незаконно строителство в кв. "Столипиново" - Пловдив

Полицията и кметството на район "Източен" в Пловдив провеждат акция във връзка с незаконното строителство в кв. "Столипиново".

Той допълни, че акцията е започнала с бутането на незаконно изградена масивна ограда на къща на ул. "Джебел" при кръстовището с бул. "Ландос", информира БТА.

По време на акцията движението по бул. "Ландос" в района на ул. "Джебел" се контролира от екипи на полицията. Пропускат се само автобуси на градския транспорт.

Ограничаваше достъпа на хората до улицата, която трябва да е с ширина четири метра, а беше станала едва 50 см, коментира Русинов.