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Над 94% от изследваните спринцовки в Пловдив са с фентанил

Над 94% от изследваните спринцовки в Пловдив са с фентанил
Pixabay

Над 100 смъртни случая в България през 2024 и 2025 г. са свързани със силнодействащия синтетичен опиоид

Над 94% от изследваните използвани спринцовки с наличие на психоактивни вещества в Пловдив съдържат фентанил. Данните са от проучване, проведено в рамките на европейския проект ESCAPE и публикувано от Националния фокусен център за наркотици и наркомании.

В Пловдив са изследвани 152 спринцовки, събрани от две места - в районите "Столипиново" и "Смирненски". В тях са идентифицирани общо 12 вещества, като в над 94% е установено наличие на фентанил. В повече от една четвърт от пробите са открити и метамфетамини, а морфин е установен само в една.

Данните идват на фона на сериозно увеличение на случаите, свързани с употребата на силнодействащия синтетичен опиоид в България.

Според Европейския доклад за наркотиците за 2026 г. фентанилът е бил свързан с над 100 смъртни случая, причинени от употребата на наркотици в страната през 2024 и 2025 година. Първоначално случаите на смърт и хоспитализации са били регистрирани основно в София, но през 2025 г. вече са наблюдавани и в други български градове.

Основателят на Центъра за хуманни политики "Розовата къща" Юлия Георгиева коментира в ефира на "Социална мрежа", че организацията наблюдава навлизането на фентанила на българския пазар още от 2024 година и оттогава предупреждава за рисковете.

По думите ѝ сред хората, които употребяват фентанил, има и такива, които преди това са употребявали хероин. Георгиева предупреди и за случаи, при които веществото е било добавяно към растителна маса за пушене, без употребяващите да знаят какво приемат.

Европейската агенция по наркотиците също предупреждава за ограничените възможности за намаляване на вредите в България. От EUDA посочват конкретно липсата на програми за предоставяне на налоксон за домашна употреба. Налоксонът се използва за спешно противодействие при предозиране с опиоиди.

Според европейската агенция улесняването на достъпа до лечение с опиоидни агонисти, програми за раздаване на игли и спринцовки и налоксон за домашна употреба е сред основните мерки за ограничаване на риска от силнодействащите синтетични опиоиди.

Юлия Георгиева настоява за спешно подобряване на достъпа до антидот срещу предозиране с фентанил.

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