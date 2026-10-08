Събарят незаконни постройки в Столипиново - МВР с нов подход срещу наркоразпространението

Мащабна акция започна в пловдивския квартал „Столипиново“ срещу незаконни постройки, за които полицията има данни, че са били използвани като пунктове за разпространение на наркотични вещества.

Акцията започна от улица „Ландос“, като поетапно се премахват незаконни огради и постройки. По думите на директора на ОДМВР–Пловдив старши комисар Васил Костадинов действията са резултат от съвместна работа между полицията и районната администрация.

„Акцията не е наказателна, а законово издържана. Тя утвърждава законовите изисквания по отношение на строителните норми“.

По думите му на адреса живеят лица, които назад във времето са осъждани за разпространение на наркотични вещества. Последната присъда на един от обитателите е от преди около три месеца. Костадинов разказа, че полицията е срещала сериозни трудности при проникването в имотите заради масивни метални врати и високи огради.

„В големи масивни метални врати с височина около 2,50–3 метра, както и огради с подобна височина, бяха направени отвори, в които буквално с подаване само на ръка се разпространяваха наркотичните вещества“, заяви директорът на пловдивската полиция.

По думите му именно в малък двор зад една от оградите са продавани наркотични вещества. Костадинов определи Столипиново като място, което от години е свързвано с разпространението на наркотици, като посочи конкретния район като един от обектите, за които полицията има данни за такава дейност.

Кметът на район „Източен“ Емил Русинов съобщи, че акцията е започнала с премахването на незаконна ограда и лятна кухня. Премахнати са и два вендинг автомата.

„Продължаваме поетапно по заповедите, които са издадени за цялата част на Столипиново“.

По думите му до момента са издадени над 300 заповеди за премахване на незаконни постройки, като броят им продължава да се променя. Около 10 от собствениците вече са премахнали постройките доброволно, в рамките на предоставения срок. Премахването на незаконните обекти в момента е за сметка на община Пловдив и район „Източен“.

Директорът на ОДМВР–Пловдив заяви, че акцията е част от по-широк подход за противодействие на наркоразпространението.

„Това е само един от отговорите. Бутаме къщи, спираме водоподаване там, където не са спазени законовите изисквания. Това сме го правили назад във времето“.

Костадинов подчерта, че целта е да се постигне и превантивен ефект.

„Отправям едно предупреждение към лица, които извършват подобна дейност, че държавата и органите на Министерството на вътрешните работи ще приложат цялата строгост на закона“.

Той уточни, че не може да се каже, че акцията сама по себе си ще прекрати разпространението на фентанил в квартала.

„Не зная дали ще предотврати. Вероятно няма да предотврати по-скоро. Но това е ясен знак, че търсим и други възможности за въздействие. Търсим превантивния ефект“.

От полицията са категорични, че подобни действия няма да бъдат ограничени само до „Столипиново“, а ще се предприемат и в други райони при установени нарушения.