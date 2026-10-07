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Огнище на птичи грип край Пловдив, засегнати са близо 33 000 кокошки

Огнище на птичи грип край Пловдив, засегнати са близо 33 000 кокошки

Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването

Българската агенция по безопасност на храните установи огнище на птичи грип в животновъден обект в село Трилистник, Пловдивско. В засегнатото стопанство се отглеждат около 32 920 кокошки носачки.

Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването. Предстои почистване и дезинфекция на обекта, оборудването и използваните транспортни средства.

Около фермата е определена 3-километрова защитна зона, в която попадат селата Трилистник и Рогош. Въведена е и 10-километрова надзорна зона, обхващаща редица населени места в Пловдивска област, сред които Пловдив, Раковски и Садово.

В зоните птиците трябва да се отглеждат в затворени помещения. Извършват се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за спазване на мерките за биосигурност.

Забранява се и провеждането на панаири, пазари и изложби за птици на територията на цялата страна. В засегнатите зони е забранено разселването на птици за подновяване на дивечовия запас.

Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и други продукти ще се извършват при спазване на въведените ограничения.

БАБХ извършва епизоотично проучване и проследява движението на птици, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани със засегнатия обект.

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