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Птичи грип в област Пловдив: Огнище е установено във ферма с близо 33 хил. кокошки

Птичи грип в област Пловдив: Огнище е установено във ферма с близо 33 хил. кокошки
pixabay

БАБХ въведе 3-километрова защитна и 10-километрова надзорна зона около обекта в село Трилистник

Огнище на инфлуенца А (грип) е установено от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в животновъден обект в с. Трилистник, община Раковски, област Пловдив. В засегнатия обект се отглеждат около 32 920 кокошки носачки.

Около обекта е обособена 3-километрова защитна зона, обхващаща селата Трилистник и Рогош, община Марица, област Пловдив.

Същевременно е определена и 10-километрова надзорна зона, в която попадат населени места от няколко общини в област Пловдив. От община Марица това са селата Войводино, Динк, Крислово, Калековец, Желязно, Ясно поле, Манолско Конаре, Маноле и Скутаре; от община Пловдив - град Пловдив; от община Раковски - град Раковски и селата Стряма и Шишманци; от община Садово - град Садово.

В съответствие с европейското и националното законодателство са въведени мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването. Те включват почистване и дезинфекция на засегнатия обект, използваното оборудване и транспортните средства.

На територията на страната е забранено провеждането на панаири, пазари и изложби за птици. В определените зони не се допуска и разселване на птици за възстановяване на дивечовия запас, а птиците трябва да се отглеждат в затворени помещения. Предвиждат се преброяване и клинични прегледи, засилен контрол на птицевъдните обекти и проверки за изпълнение на мерките за биосигурност. При съмнение за заболяване се вземат проби за лабораторно изследване. Търговията и придвижването на птици, яйца, птиче месо и продукти от птици се извършват при спазване на наложените ограничения.

В определените зони се извършва епизоотично проучване и се проследяват движенията на домашни и други птици, продуктите и страничните животински продукти, получени от тях, фуражът за птици, както и транспортните средства, използвани в технологичния процес.

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